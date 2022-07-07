Какая окрошка полезнее: на квасе или на кефире? Рассказала нутрициолог

Какая окрошка полезнее?
Окрошка — традиционный летний суп, который поможет насытиться в жаркий день и не навредит фигуре. Посчитать калории в этом блюде достаточно сложно, ведь вариаций окрошки множество, но есть несколько правил, которые помогут сделать правильный выбор ингредиентов.
Что полезнее: квас, кефир, минералка или айран
Это прямо-таки шекспировский вопрос: на квасе или на кефире? А может, на минералке? Или на айране?
Отвечаю. Квас может быть разным. Если это квас промышленного производства, необходимо обращать внимание на его состав.
Я смогла найти прекрасный вариант кваса живого брожения, в составе которого: вода питьевая, мука ржаная обдирная, сахар-песок, соль поваренная пищевая, натуральная закваска на лактобактерине. Даже сахар в нём не страшен, потому что в ходе брожения бактерии его перерабатывают и превращают в прекрасную пребиотическую еду, полезную для микрофлоры кишечника. Правда, срок хранения у такого продукта – не более девяти суток со дня разлива.
Но это скорее исключение, нежели правило. Обычно в магазинном квасе много сахара, мука пшеничная, и это прямая угроза для стрелки весов. Поэтому можно сделать квас самостоятельно.
Кефир — прекрасный вариант для окрошки, некалорийный и полезный за счёт того, что в составе есть молочнокислые бактерии, которые необходимы кишечнику и важны при похудении.
Вывод такой: по калорийности кефир и ферментированный квас одинаковы и могут без вреда для фигуры использоваться при приготовлении окрошки. Также отлично себя зарекомендовали такие кисломолочные продукты, как тан и айран. Но будьте внимательны, часто в них добавляют соль, а её излишки могут стать причиной отёков. О том, как вывести лишнюю воду из организма, рассказали в нашей статье.
Можно ли добавлять картошку в окрошку
Картофель принято демонизировать. Но запечённый и охлаждённый картофель — источник калия и резистентного крахмала, пищи для микробиоты кишечника. А без хорошей микробиоты сложно добиться здорового пищеварения и идеальной фигуры.
Можно добавить картофель в окрошку прямо с кожурой — это полезнее. Но делать овощ основным ингредиентом не стоит. При желании картофель можно заменить на авокадо или сырую, мелко нарезанную цветную капусту. Крестоцветных в рационе много не бывает!
Что полезнее: колбаса или мясо
Опять же, что за колбаса? Колбасные изделия — продукты промышленной переработки, содержащие много соли, консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов. Они нагружают печень и не способствуют красивой коже и здоровому пищеварению.
Поэтому, если у вас есть домашняя колбаса или колбаса от проверенного производителя, где в составе только мясо (желательно курицы или индейки), соль, перец и загуститель (желатин или агар-агар), то можно выбрать и колбасу.
Но предпочтительнее использовать отварное или запечённое мясо курицы, кролика или индейки, а также рыбы. В традиционных рецептах народов русского севера встречаются и такие варианты! Я их пробовала, это очень вкусно.
Что ещё добавить в полезную окрошку
Кабачок, редис, редька
Помимо огурцов, в окрошку можно добавить и другие полезные источники клетчатки: кабачок, редис, дайкон, редьку. Здесь фантазию можно не ограничивать, так как чем больше клетчатки, тем стройнее фигура.
Зелень
Не отказывайте себе в выборе зелени для окрошки. Это могут быть как стандартные варианты с укропом, петрушкой, зелёным луком, кинзой, так и изысканные с листьями одуванчика и мангольда, молодой крапивой и снытью.
Специи
Также не сдерживайте себя в ассортименте специй и пряностей. Помимо всех видов перца, это могут быть куркума, кардамон, имбирь, горчица, хрен, мята, базилик, сельдерей, эстрагон, цедра лимона или лайма. Они помогут разжечь «огонь пищеварения», а это ли не один из способов пустить съеденные калории на энергию?
Сколько калорий в разных видах окрошки
|Вариация окрошки
|Калорийность на 100 г
|Окрошка на квасе с колбасой
|~ 80 ккал
|Окрошка на кефире с колбасой
|~ 60 ккал
|Окрошка на квасе с мясом
|~ 90 ккал
|Окрошка на кефире с мясом
|~ 44 ккал
Окрошка — это блюдо-конструктор. И если вы будете следовать этим советам, то сможете сами сделать из неё блюдо-помощник для здоровья и фигуры.
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