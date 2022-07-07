Какая окрошка полезнее: на квасе или на кефире? Рассказала нутрициолог

Лидия Квашнина нутрициолог Какая окрошка полезнее?

Окрошка — традиционный летний суп, который поможет насытиться в жаркий день и не навредит фигуре. Посчитать калории в этом блюде достаточно сложно, ведь вариаций окрошки множество, но есть несколько правил, которые помогут сделать правильный выбор ингредиентов.

Что полезнее: квас, кефир, минералка или айран

Это прямо-таки шекспировский вопрос: на квасе или на кефире? А может, на минералке? Или на айране?

Отвечаю. Квас может быть разным. Если это квас промышленного производства, необходимо обращать внимание на его состав.

Я смогла найти прекрасный вариант кваса живого брожения, в составе которого: вода питьевая, мука ржаная обдирная, сахар-песок, соль поваренная пищевая, натуральная закваска на лактобактерине. Даже сахар в нём не страшен, потому что в ходе брожения бактерии его перерабатывают и превращают в прекрасную пребиотическую еду, полезную для микрофлоры кишечника. Правда, срок хранения у такого продукта – не более девяти суток со дня разлива.

Но это скорее исключение, нежели правило. Обычно в магазинном квасе много сахара, мука пшеничная, и это прямая угроза для стрелки весов. Поэтому можно сделать квас самостоятельно.

Кефир — прекрасный вариант для окрошки, некалорийный и полезный за счёт того, что в составе есть молочнокислые бактерии, которые необходимы кишечнику и важны при похудении.

Вывод такой: по калорийности кефир и ферментированный квас одинаковы и могут без вреда для фигуры использоваться при приготовлении окрошки. Также отлично себя зарекомендовали такие кисломолочные продукты, как тан и айран. Но будьте внимательны, часто в них добавляют соль, а её излишки могут стать причиной отёков. О том, как вывести лишнюю воду из организма, рассказали в нашей статье.

Можно ли добавлять картошку в окрошку

Картофель принято демонизировать. Но запечённый и охлаждённый картофель — источник калия и резистентного крахмала, пищи для микробиоты кишечника. А без хорошей микробиоты сложно добиться здорового пищеварения и идеальной фигуры.

Можно добавить картофель в окрошку прямо с кожурой — это полезнее. Но делать овощ основным ингредиентом не стоит. При желании картофель можно заменить на авокадо или сырую, мелко нарезанную цветную капусту. Крестоцветных в рационе много не бывает!

Что полезнее: колбаса или мясо

Опять же, что за колбаса? Колбасные изделия — продукты промышленной переработки, содержащие много соли, консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов. Они нагружают печень и не способствуют красивой коже и здоровому пищеварению.

Поэтому, если у вас есть домашняя колбаса или колбаса от проверенного производителя, где в составе только мясо (желательно курицы или индейки), соль, перец и загуститель (желатин или агар-агар), то можно выбрать и колбасу.

Но предпочтительнее использовать отварное или запечённое мясо курицы, кролика или индейки, а также рыбы. В традиционных рецептах народов русского севера встречаются и такие варианты! Я их пробовала, это очень вкусно.

Что ещё добавить в полезную окрошку

Кабачок, редис, редька

Помимо огурцов, в окрошку можно добавить и другие полезные источники клетчатки: кабачок, редис, дайкон, редьку. Здесь фантазию можно не ограничивать, так как чем больше клетчатки, тем стройнее фигура.

Зелень

Не отказывайте себе в выборе зелени для окрошки. Это могут быть как стандартные варианты с укропом, петрушкой, зелёным луком, кинзой, так и изысканные с листьями одуванчика и мангольда, молодой крапивой и снытью.

Специи

Также не сдерживайте себя в ассортименте специй и пряностей. Помимо всех видов перца, это могут быть куркума, кардамон, имбирь, горчица, хрен, мята, базилик, сельдерей, эстрагон, цедра лимона или лайма. Они помогут разжечь «огонь пищеварения», а это ли не один из способов пустить съеденные калории на энергию?

Сколько калорий в разных видах окрошки

Вариация окрошки Калорийность на 100 г Окрошка на квасе с колбасой ~ 80 ккал Окрошка на кефире с колбасой ~ 60 ккал Окрошка на квасе с мясом ~ 90 ккал Окрошка на кефире с мясом ~ 44 ккал

Окрошка — это блюдо-конструктор. И если вы будете следовать этим советам, то сможете сами сделать из неё блюдо-помощник для здоровья и фигуры.

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