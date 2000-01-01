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6 недорогих водонепроницаемых рюкзаков
6 недорогих водонепроницаемых рюкзаков
Собрали стильные модели, которые подойдут и женщинам, и мужчинам.
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Demix, 2499 рублей
Demix, 2499 рублей
Модель представлена в голографическом дизайне. Он отлично дополнит тёмную верхнюю одежду, которую так часто выбирают для осени.
Abricot, 5990 рублей
Abricot, 5990 рублей
Рюкзак выполнен из плотной ткани, которая не только не боится влаги, но и отлично держит форму. Производители сделали как классические тёмные, так и совсем яркие цвета. Есть, например, ярко-жёлтый и зелёный.
De Facto, 900 рублей
De Facto, 900 рублей
В серии есть много рюкзаков из полиэстера, которые уберегут ваши вещи от дождя. Выбрать можно и объём, и цвет. Учитывая стоимость, можно выбрать сразу несколько вариантов.
adidas Originals, 5940 рублей
adidas Originals, 5940 рублей
Эта модель станет верным спутником как в городе, так и в небольшом походе. Вместительность рюкзака — 24 литра, эта информация стала частью минималистичного дизайна изделия.
SHU, 6390 рублей
SHU, 6390 рублей
Рюкзак российского бренда легко трансформируется в сумку-шоппер, что делает его ещё более универсальным. Есть модели в чёрном, сером и оливковом цветах.
Diesel, 6850 рублей
Diesel, 6850 рублей
Рюкзак в стиле милитари, выполнен из непромокаемого полиэстера. Яркая бирюзовая деталь добавляет акцентности, так же как и оранжевая подкладка.
6 недорогих водонепроницаемых рюкзаков для городского стиля
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