6 недорогих водонепроницаемых рюкзаков
Собрали стильные модели, которые подойдут и женщинам, и мужчинам.
Demix, 2499 рублей
Модель представлена в голографическом дизайне. Он отлично дополнит тёмную верхнюю одежду, которую так часто выбирают для осени.
Abricot, 5990 рублей
Рюкзак выполнен из плотной ткани, которая не только не боится влаги, но и отлично держит форму. Производители сделали как классические тёмные, так и совсем яркие цвета. Есть, например, ярко-жёлтый и зелёный.
De Facto, 900 рублей
В серии есть много рюкзаков из полиэстера, которые уберегут ваши вещи от дождя. Выбрать можно и объём, и цвет. Учитывая стоимость, можно выбрать сразу несколько вариантов.
adidas Originals, 5940 рублей
Эта модель станет верным спутником как в городе, так и в небольшом походе. Вместительность рюкзака — 24 литра, эта информация стала частью минималистичного дизайна изделия.
SHU, 6390 рублей
Рюкзак российского бренда легко трансформируется в сумку-шоппер, что делает его ещё более универсальным. Есть модели в чёрном, сером и оливковом цветах.
Diesel, 6850 рублей
Рюкзак в стиле милитари, выполнен из непромокаемого полиэстера. Яркая бирюзовая деталь добавляет акцентности, так же как и оранжевая подкладка.
6 недорогих водонепроницаемых рюкзаков для городского стиля
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