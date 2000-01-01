Главные спортивные события октября-2022: забег в тюбетейках, дрифт и фигурное катание

Финальный этап Российской серии кольцевых гонок

Когда и где: 6 октября, Грозный.

Истинных поклонников скорости будут ждать гонки, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны. Участники будут состязаться между собой, чтобы узнать, кто станет лучшим в этом сезоне. Следить за решающей битвой можно бесплатно, для этого нужно будет скачать билет на сайте РСКГ.