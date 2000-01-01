Главные спортивные события октября-2022: забег в тюбетейках, дрифт и фигурное катание

Главные спортивные события октября-2022
Этот месяц будет активным не только для вас, но и для ваших любимцев.
Всероссийский день ходьбы
Когда и где: 1 октября, Санкт-Петербург.
К этому празднику может присоединиться абсолютно каждый. Участников будет ждать живописный маршрут на 5 км по Приморскому парку победы. Одевайтесь потеплее и не забудьте захватить с собой друзей. Мероприятие бесплатное, но на него нужно зарегистрироваться.
К этому празднику может присоединиться абсолютно каждый. Участников будет ждать живописный маршрут на 5 км по Приморскому парку победы. Одевайтесь потеплее и не забудьте захватить с собой друзей. Мероприятие бесплатное, но на него нужно зарегистрироваться.
Кросс «Быстрый пёс»
Когда и где: 1 октября, Москва.
Уже скоро самые спортивные собаки и их владельцы будут готовы показать, на что они способны. Участники пробегут 2 км по пересечённой местности Битцевского леса вместе со своими любимцами. Не исключено, что на пути встретятся грязь и лужи, собакам это точно понравится.
Уже скоро самые спортивные собаки и их владельцы будут готовы показать, на что они способны. Участники пробегут 2 км по пересечённой местности Битцевского леса вместе со своими любимцами. Не исключено, что на пути встретятся грязь и лужи, собакам это точно понравится.
Финальный этап Российской серии кольцевых гонок
Когда и где: 6 октября, Грозный.
Истинных поклонников скорости будут ждать гонки, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны. Участники будут состязаться между собой, чтобы узнать, кто станет лучшим в этом сезоне. Следить за решающей битвой можно бесплатно, для этого нужно будет скачать билет на сайте РСКГ.
Истинных поклонников скорости будут ждать гонки, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны. Участники будут состязаться между собой, чтобы узнать, кто станет лучшим в этом сезоне. Следить за решающей битвой можно бесплатно, для этого нужно будет скачать билет на сайте РСКГ.
Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции IRONSTAR
Когда и где: 8 октября, Сочи.
В соревнованиях будут участвовать только сильнейшие триатлеты страны, мужчины и женщины состязаются отдельно. По итогам победители получат приятные денежные призы. Увидимся на старте?
В соревнованиях будут участвовать только сильнейшие триатлеты страны, мужчины и женщины состязаются отдельно. По итогам победители получат приятные денежные призы. Увидимся на старте?
Забег Grom kids & girls 5К
Где и когда: 8 октября, Москва.
Вас ждёт традиционный праздник спорта в парке Мещерский. Первыми на старт выйдут юные атлеты, которые пробегут дистанцию в 1 км. А после пройдёт женский забег на 5 км. Отличная идея провести спортивные выходные с семьёй!
Вас ждёт традиционный праздник спорта в парке Мещерский. Первыми на старт выйдут юные атлеты, которые пробегут дистанцию в 1 км. А после пройдёт женский забег на 5 км. Отличная идея провести спортивные выходные с семьёй!
Марафон KAVKAZ RUN
Когда и где: 8-9 октября, Кисловодск.
Вас ждёт смесь асфальтового забега по курортной зоне Кисловодска и трейла с набором высоты до 1000 м. Участники смогут пробежать любую дистанцию на выбор: 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Не забудьте взять с собой самые удобные кроссовки.
Вас ждёт смесь асфальтового забега по курортной зоне Кисловодска и трейла с набором высоты до 1000 м. Участники смогут пробежать любую дистанцию на выбор: 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Не забудьте взять с собой самые удобные кроссовки.
Казанский национальный марафон
Когда: 9 октября.
Этот забег считается одним из самых колоритных, ведь в его программе есть крупнейший «забег в тюбетейках» в мире. Вас ждёт прекрасный маршрут по центральным улицам Казани. Дистанции на выбор: 21 км, 10 км, 3 км и детский забег.
Этот забег считается одним из самых колоритных, ведь в его программе есть крупнейший «забег в тюбетейках» в мире. Вас ждёт прекрасный маршрут по центральным улицам Казани. Дистанции на выбор: 21 км, 10 км, 3 км и детский забег.
Финал Российской дрифт-серии
Когда и где: 15-16 октября, Сочи.
На заездах вас будут ждать скорость, дым и пилоты с железными нервами. Соревнования пройдут на «Сочи Автодроме» – единственной трассе в России, которая принимала Формулу-1. А ещё вы сможете прокатиться на дрифт-такси по специальной трассе с профессиональным пилотом. Приятный бонус, не правда ли?
На заездах вас будут ждать скорость, дым и пилоты с железными нервами. Соревнования пройдут на «Сочи Автодроме» – единственной трассе в России, которая принимала Формулу-1. А ещё вы сможете прокатиться на дрифт-такси по специальной трассе с профессиональным пилотом. Приятный бонус, не правда ли?
Трейл-марафон «Гандикап Абрау»
Когда и где: 16 октября, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо.
Самый бархатный старт осени вблизи Чёрного моря. Отличная возможность проводить лето и встретить золотую осень на бегу. Вас будут ждать несколько дистанций на выбор: 42 км, 21 км, 10 км, 6 км, 3 км и 1 км. А после забега можно будет полюбоваться пейзажами за бокальчиком игристого.
Самый бархатный старт осени вблизи Чёрного моря. Отличная возможность проводить лето и встретить золотую осень на бегу. Вас будут ждать несколько дистанций на выбор: 42 км, 21 км, 10 км, 6 км, 3 км и 1 км. А после забега можно будет полюбоваться пейзажами за бокальчиком игристого.
Первый этап Гран-при по фигурному катанию
Когда и где: 21-24 октября, Москва.
Любители фигурного катания смогут увидеть выступления сильнейших спортсменов страны. Фигуристы представят совершенно новые прокатные программы, которые точно удивят зрителей. Не упустите возможность увидеть Камилу Валиеву и Михаила Коляду во всей красе!
Любители фигурного катания смогут увидеть выступления сильнейших спортсменов страны. Фигуристы представят совершенно новые прокатные программы, которые точно удивят зрителей. Не упустите возможность увидеть Камилу Валиеву и Михаила Коляду во всей красе!
Главные спортивные события октября-2022: забег в тюбетейках, дрифт и фигурное катание
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