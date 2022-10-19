Что будет, если сдерживать зевоту? Врач назвала 3 причины, почему не стоит так делать

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Почему не стоит сдерживать зевоту? Чем это может быть опасно?

Иногда так приятно потянуться и сладко зевнуть, даже когда уже далеко не утро. В спонтанной кратковременной зевоте нет ничего особенного — это естественный «взбадривающий» рефлекс организма. Но что если зевота преследует каждый день? Как быть, если она настигла совсем не вовремя? Стоит ли сдерживать этот позыв?

Почему нельзя сдерживать зевоту

Хотя единого объяснения функции зевоты ещё не нашли, в медицинском сообществе существует несколько клинически подтверждённых фактов необходимости этого процесса для организма.

«Перегрев» мозга

Зевота нужна для «охлаждения» мозга и контроля его температуры — она может меняться в зависимости от окружающей обстановки, продолжительности и насыщенности умственной деятельности и от стресса.

Делая глубокий вдох во время зевка, мы получаем больше кислорода, и внутреннее «вентилирование» происходит быстрее. Такое охлаждение улучшает работоспособность, концентрацию и бдительность. Именно поэтому мы можем больше зевать по утрам — чтобы активизировать внутренние процессы.

По этой же причине нам хочется зевать после долгой умственной работы, когда мозг «кипит», или при сильных эмоциональных потрясениях. Выброс адреналина в момент стресса стимулирует активность всех метаболических процессов в организме, и насытить ткани кислородом нужно быстрее.

Сдерживать позывы к зеванию в этом случае не стоит. Организму нужно своевременно «остыть», чтобы дальше полноценно функционировать. Блокируя зевок, мы словно гоним дальше перегревшийся автомобиль.

Низкий уровень кислорода в крови

Когда мы глубоко вдыхаем, активизируется общее кровоснабжение, а это способствует увеличению снабжения организма кислородом, в том числе и головного мозга.

Низкий уровень кислорода вызывает сонливость, и, когда окружающая среда сильно заряжена (имеет высокую концентрацию углекислого газа, например, конференция с большим количеством людей или школьный класс), мы склонны больше зевать. Часто нам очень хочется зевать и в горах, где концентрация кислорода ниже, к тому же снижается температура тела.

Как можно самостоятельно поднять уровень кислорода в крови, читайте в статье по ссылке

Естественный избыточный поток кислорода тоже может заставить чаще зевать, быстрее насыщая все клетки кислородом и адаптируя организм к новым условиям. Зевание в таких случаях помогает быстро привыкнуть к новым условиям.

И недостаток, и избыток кислорода — это нарушение работы дыхательной цепи митохондрий («энергетических станций» клеток), восстановить которую как раз и помогает зевота. Блокирование этого процесса будет нарушать баланс выработки энергии в организме. А недостаток энергии приведёт к затормаживанию всех метаболических процессов, в том числе роста, развития, регенерации и др.

Эмоциональное и физическое напряжение

Люди не единственные, кто зевает. Например, лемуры склонны делать это, когда чувствуют угрозу: зевота обостряет их чувства и помогает быть более бдительными.

Некоторые животные зевают после охоты или бегства от опасности, чтобы снять стресс и расслабиться, насыщая клетки кислородом. Кроме того, это подключает к работе мышцы морды и челюсти, которые обычно страдают от напряжения или стресса.

Чем опасно часто зевать

Хотя в большинстве случаев зевание — нормальное явление и не связано с какими-либо проблемами со здоровьем, но, когда приступы зевоты часто повторяются, за ними может скрываться определённое метаболическое нарушение.

«Чрезмерная зевота» может быть предупреждающим признаком.

Нарушения сна

При недостатке сна или бессоннице организм зевотой будет компенсировать избыточное перенапряжение организма — «перегрев», недостаток состояния, когда регенерируются все органы и ткани. Сдерживать этот процесс — всё равно что закрыть крышкой кастрюлю с кипящей водой.

При апноэ (временная остановка дыхания), как дневном, так и ночном, зевотой организм компенсирует недостаток кислорода в организме. Системное ночное апноэ, вызванное, например, увеличением или растяжением лимфоидной ткани гортани, может быть незаметным и незначительным на первых порах. Но если вы не высыпаетесь и слишком часто зеваете, при этом ещё и ощущаете недостаток кислорода в дневное время, не стоит оставлять без внимания «чрезмерную» зевоту — это сигнал к тому, что тело нуждается в помощи.

Сердечно-сосудистые заболевания

В самых запущенных случаях системного апноэ и сердечно-сосудистых заболеваний зевоту может вызывать реакция блуждающего нерва (он начинается в черепе и идёт вниз по глотке, пищеводу, трахее и т. д.). В таком случае это сигнал сердечного приступа.

Опухоль головного мозга

Повторяющаяся чрезмерная системная зевота при условии достаточного сна и отсутствия внешних факторов также может быть симптомом онкологического заболевания, инсульта, эпилепсии или развивающегося рассеянного склероза.

Мигрень

Некоторые люди зевают чаще, чем обычно, каждые несколько минут непосредственно перед приступом мигрени. Это может быть связано с зажимами или растяжением сосудов, с недостаточностью кровоснабжения головного мозга, с дефицитом кислорода.

Оставлять без внимания эти симптомы также нельзя, долгая системная гипоксия (пониженный уровень кислорода в крови) может привести к более серьёзным нарушениям. Сдерживать зевоту в этом случае — значит ухудшать насыщение мозга кислородом.

Разумеется, у перечисленных состояний есть немало других симптомов. Помните, точный диагноз может поставить исключительно врач.

Побочное действие некоторых лекарств

Зевота может сопровождать приём антидепрессантов, анксиолитиков, антигистаминных и антигипертензивных препаратов. Все они влияют на парасимпатическую систему организма и могут как угнетать, так и активировать те или иные процессы головного мозга, нейромедиаторов. Из-за чего организм нуждается или в большем потоке кислорода, или в «охлаждении».

Сдерживать зевоту в этом случае бесполезно. А вот проконсультироваться со специалистом, который назначил препарат, стоит — возможно, его получится заменить на тот, который не будет давать побочных эффектов.

О других причинах частой зевоты читайте в материале по ссылке