О чём говорит частая зевота. 5 неочевидных причин

Далеко не всегда дело в усталости или недосыпе.

Из-за чего мы часто зеваем, даже если не хотим спать?



Разбираемся вместе с врачом.

Мы зеваем в душном помещении, от усталости, после эмоционального и физического перенапряжения. И обычно не придаём этому значения. Но так ли безобиден этот процесс или зевота может быть признаком неполадок в организме?

Софья Каминская врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Если приступы зевоты возникают часто без особых на то причин (нехватка кислорода, плохой сон, сильное перенапряжение), то стоит обеспокоиться. Это может говорить о развитии некоторых заболеваний.

Сахарный диабет

Софья: Если вы чувствуете постоянную усталость и нехватку сил, значит, есть недостаток энергии. При диабете глюкоза, поступающая в организм с пищей, не усваивается клетками. Как результат – им не хватает энергии. Возникают слабость и сонливость. Чтобы исключить сахарный диабет из возможных причин частой зевоты, необходимо пройти исследование толерантности к глюкозе, сдать анализ на гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Синдром ночного апноэ

Апноэ во сне — это состояние, при котором человек на время перестаёт дышать. Такое часто встречается у тех, кто склонен к храпу. Иногда дыхание прекращается почти на минуту. При этом кислород не поступает в организм, и возникает кислородное голодание, прежде всего клеток мозга. Сама по себе такая задержка не несёт угрозы, но из-за микропробуждений во время приступа апноэ на протяжении долгого времени может развиться ряд заболеваний.

Из-за сбоев в ночном отдыхе ухудшаются самочувствие и качество жизни, а накопившаяся усталость, в свою очередь, вызывает зевоту. У людей с апноэ выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, дыхательных патологий, метаболического синдрома (один из типов ожирения). Чтобы оценить качество сна, врачи рекомендуют пройти комплексное обследование: сдать общий анализ крови, мочи, биохимию крови, сделать липидограмму (уровень жиров в крови).

Низкое давление

При пониженном давлении кровь недостаточно хорошо доставляет кислород к тканям и органам, отчего организм пытается зевотой компенсировать этот недостаток. Резкое снижение артериального давления может быть признаком заболеваний нервной системы, сосудов, сердечной недостаточности. Однако паниковать не стоит.

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Софья: Для части населения пониженное давление — нормальное состояние. Если давление всегда было низким, возможно, это просто индивидуальная особенность. Однако надо исключить риски возможных заболеваний. При гипотонии обязательный перечень анализов и тестов включает: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, липидограмму, уровень электролитов в крови, гормоны щитовидной железы.

Анемия

Слабость, нехватка сил, сонливость, проблемы с запоминанием, чувство духоты в помещении могут быть признаками анемии — недостатка красных клеток крови или гемоглобина (белка, переносящего кислород). Такое состояние приводит к развитию кислородного голодания. Поэтому, как и в случае с низким давлением, организм пытается компенсировать это. Обязательное исследование при подозрении на анемию —клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой.

Заболевания сердца и лёгких

Софья: Одышка, хронический кашель или частое «покашливание», чувство тяжести в грудной клетке, боль за грудиной могут указывать на проблемы с сердцем или лёгкими. Замедление сердечного ритма, в свою очередь, способно вызывать частую зевоту. И если вовремя не диагностировать эти заболевания, они могут привести к тяжёлым последствиям и значительному снижению качества жизни. Обязательный перечень анализов и тестов для контроля сердечно-сосудистой системы включает: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, липидограмму, биохимический анализ крови, уровень электролитов в крови.

Фото: unsplash.com/@kylejglenn

Важно! Зевота сама по себе не может указывать на конкретное заболевание, но это повод внимательнее отнестись к здоровью и обратиться к врачу. Скорее всего, достаточно будет больше отдыхать и лучше проветривать помещение. Если нужно исключить более серьёзные причины, в этом поможет специалист.