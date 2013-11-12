Главные спортивные события ноября-2022: соревнования по скакалке и фигурное катание

Главные спортивные события ноября-2022
Этот месяц готовит вам кое-что интересное.
Соревнования «Весёлая скакалка»
Когда и где: 1 ноября, Москва.
Прыжки на скакалке – тренд последнего года. Если вы ещё не попробовали, скорее исправьте это. А в качестве мотивации и вдохновения сходите на настоящие соревнования по прыжкам.
Прыжки на скакалке – тренд последнего года. Если вы ещё не попробовали, скорее исправьте это. А в качестве мотивации и вдохновения сходите на настоящие соревнования по прыжкам.
Сочи Марафон — 2022
Когда: 4-5 ноября.
Классический беговой сезон подходит к концу, но у вас ещё остаются варианты. Один из них — марафон в Сочи. А после забега по городу у вас будет возможность отдохнуть на пляже и помочить ножки.
Классический беговой сезон подходит к концу, но у вас ещё остаются варианты. Один из них — марафон в Сочи. А после забега по городу у вас будет возможность отдохнуть на пляже и помочить ножки.
Четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию
Когда и где: 11-13 ноября, Москва.
Российское фигурное катание знают во всём мире. Эмоции, драмы и невероятные вращения не оставляют равнодушным никого. Не поленитесь и сходите на четвёртый этап главного соревнования сезона. Вам точно будет интересно.
Российское фигурное катание знают во всём мире. Эмоции, драмы и невероятные вращения не оставляют равнодушным никого. Не поленитесь и сходите на четвёртый этап главного соревнования сезона. Вам точно будет интересно.
Ultra TrailSamara Marathon
Когда: 12-13 ноября.
Один из первых снежных забегов уже скоро вновь пройдёт в Самаре. Всю подробную информацию о мероприятии, естественно, уже можно найти в интернете. От себя добавим, что во время забегов вас будет будоражить живописная трасса Самарской Луки с видом на Волгу.
Один из первых снежных забегов уже скоро вновь пройдёт в Самаре. Всю подробную информацию о мероприятии, естественно, уже можно найти в интернете. От себя добавим, что во время забегов вас будет будоражить живописная трасса Самарской Луки с видом на Волгу.
Второй этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону
Когда: 19 ноября.
Вы уже запаковали плавательные шапочки, очки и велосипеды до следующего тёплого сезона? Напрасно. В середине ноября в Северной столице пройдёт соревнование по триатлону. Давайте вспоминайте, как надо плавать, бегать и крутить педали.
Вы уже запаковали плавательные шапочки, очки и велосипеды до следующего тёплого сезона? Напрасно. В середине ноября в Северной столице пройдёт соревнование по триатлону. Давайте вспоминайте, как надо плавать, бегать и крутить педали.
Международные соревнования «Москва — вселенная карате»
Когда: 24-27 ноября.
Карате по праву считается одним из главных и основных боевых искусств в мире. Кроме прочего, его вполне можно сравнить с шахматами, поскольку бойцам приходится постоянно думать над поединком. Двумя словами — будет интересно.
Карате по праву считается одним из главных и основных боевых искусств в мире. Кроме прочего, его вполне можно сравнить с шахматами, поскольку бойцам приходится постоянно думать над поединком. Двумя словами — будет интересно.
Забег «Скорость»
Когда и где: 26-27 ноября, Москва.
Ожидается, что в конце ноября будет холодновато для соревнований на улице, поэтому Беговое Сообщество приглашает всех желающих под крышу. Информация о дисциплинах и расписание уже доступны на сайте. Остаётся добавить лишь одно: «Вперёд!»
Ожидается, что в конце ноября будет холодновато для соревнований на улице, поэтому Беговое Сообщество приглашает всех желающих под крышу. Информация о дисциплинах и расписание уже доступны на сайте. Остаётся добавить лишь одно: «Вперёд!»
Главные спортивные события ноября-2022: соревнования по скакалке и фигурное катание
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