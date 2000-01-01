Экстремал прошёл по стропе на высоте 200 м над древним океаном Тетис. Видео

Кто такой Яан Роозе?

Спортсмен является трёхкратным чемпионом мира, обладателем многочисленных мировых рекордов и покорителем самых необычных локаций. Он принимал участие в концертном туре Мадонны, для которого делал слэклайнер-номера и обучал певицу ходьбе по стропе, а также несколько раз работал каскадёром в голливудских кинопроектах.