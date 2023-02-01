Родственная душа или созависимость? Признаки, что эта любовь утянет вас на дно

Все мы мечтаем встретить человека, с которым можно быть по-настоящему «на одной волне». Чтобы он также думал и чувствовал. Чтобы смеяться над одними шутками и неожиданно грустить там, где никто (кроме вас двоих) не видит поводов для печали. В общем, романтика…

Есть две новости. Хорошая — такое возможно. Плохая — понятие «родственная душа» сильно романтизировано и часто мы принимаем за него вовсе не то…

Дарья Яушева когнитивно-поведенческий психолог, схема-терапевт Так ли всё просто с родственными душами и чем может закончиться сказка, в которой вы не могли и дня прожить друг без друга? Разбираемся по порядку.





Как в сказке

Родственная душа — романтическое понятие. На английском языке это называется «soulmate». Термин относится не только к любовным отношениям. Тут может быть и друг (подруга). Главное, что это человек, с которым есть глубокое взаимопонимание, близость, теплота. Тот, с кем возможно не только поверхностное общение, но и разговор о ценностях, сложных переживаниях.

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В любовном контексте чаще применяется понятие «вторая половинка». Интересно, что по-испански это звучит как «media naranja» («половинка апельсина»). В любом случае речь всегда идёт об отношениях, в которых если и возникает недопонимание, то решается оно конструктивно и по любви.

Родственная душа или вторая половинка — это тот, кто всегда старается понять. Он (она) никогда не будет вас обесценивать, проявлять агрессию. Если отношения развивают каждого из партнёров и движение идёт в общем направлении — да, речь про настоящее единение душ.

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Сказка с плохим концом

Увы, порой с ощущения, что наконец-то нашёл родственную душу, начинаются отношения, которые споосбны утянуть вас на дно. Речь про созависимость.

«Это тот самый человек!» — восхищённо думаете вы, постепенно начиная проводить с ним буквально всё своё время. Если физически не вместе, то в мыслях — всегда.

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Фаза слияния бывает во всех отношениях. Это нормально. Но в определённый момент она должна закончиться. Если отношения здоровые, то каждому из партнёров должно стать немного тесно. Появится желание выстроить личные границы. Здесь вполне могут возникать трения. Это тоже нормально.

Если трения преодолеваются конструктивно, то каждый обретает своё пространство и формируется общее. Это как два круга, которые частично пересекаются. Каждый имеет право на свои интересы и занятия, но есть место для совместности. Оба чувствуют себя комфортно.

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Признаки созависимости

Партнёр начинает жить жизнью другого. Происходит отдаление от окружения. Возникают болезненная ревность, стремление контролировать. Свои интересы и ценности начинают подчиняться другому. Есть сильный страх потерять партнёра, равнозначный разрушению всего мира.

Здоровые отношения — это когда ты понимаешь, что у каждого есть своя жизнь, но вы возвращаетесь друг к другу. И самое важное — вы смотрите в одном направлении и движетесь одним курсом. Не потому, что кто-то пренебрёг своим видением в пользу другого. Вы действительно в одной лодке и вам приятно в ней плыть.

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Чтобы сказка стала реальностью

Да, иногда люди живут вместе долго и счастливо… Но бывает, что ценности меняются и пути родственных душ расходятся. Люди понимают, что их больше ничего не связывает. В таком случае расставание бывает очень печальным, но оно не разрушает. Дальше человека может ждать новая встреча.

«Родственная душа» и конструктивные отношения — это опции для тех, кто готов работать над собой и уже успешно это делает. Для того, кто знает свои особенности, владеет навыком ненасильственного общения и готов уважать пространство другого человека. У него есть свои ценности и смысл жизни.

Если люди притягиваются исключительно травмами, то и отношения, как правило, формируются не очень здоровые. И есть риск возникновения созависимости. Берегите себя и работайте над собой, чтобы быть готовым к встрече с той самой половинкой.

Созависимость — это плохо, но есть и другие нехорошие вещи, которым не место в любви. Например, манипуляции… Список самых популярных техник, к которым обычно прибегают женщины, ищите ЗДЕСЬ.