Как женщины манипулируют мужчинами, чтобы добиться своего: 5 главных техник

Елена Богатова психолог, кандидат психологических наук Манипулятор — человек, который всегда действует в угоду своим интересам. Кому-то свойственно применять манипуляции на работе, а кому-то в личной жизни. Второе в большей степени относится к женщинам. Об их манипуляциях известно всем. Однако это не упрощает их распознание. Как здесь преуспеть?

Все женские манипуляции относятся к эмоционально-волевой сфере. Поэтому мужчинам так трудно распознать их. Они больше привыкли руководствоваться логикой и анализом ситуации.

Суть женских манипуляций сводится к одному — защите собственной территории и тому, что ей принадлежит. Женщина, которая манипулирует мужчиной, считает его своей собственностью.

Почему женщины манипулируют

Здесь можно выделить несколько причин. Они могут совмещаться.

1. Низкая самооценка. Если женщина манипулирует, значит, она имеет достаточно низкую самооценку и не уверена в себе. Ей необходимы поддержка и подкрепление своего состояния через управление человеком, который находится рядом с ней.

Фото: istockphoto.com

2. Отсутствие доверия. Женщина не может доверять себе. В её бессознательном имеется установка «моё спасение в других».

3. Ощущение беспомощности. Проявляется как пассивное поведение, при котором отсутствует мотивация. Причина — в пережитой в прошлом ситуации, которую нельзя было контролировать. Часто проявляется в виде болезней.

Фото: istockphoto.com

4. Страх близких отношений. Манипулятор болезненно переживает свою неполноценность. Его выбор — формализованное общение.

5. Жажда одобрения. Здесь манипуляции применяются из-за сильной зависимости от общественного мнения и стереотипов.

Как женщины манипулируют

Здесь тоже есть варианты. Их можно свести к основным 5 стратегиям.

1. Слёзы

Это самая сильная манипуляция. Её можно выделить как основную. Женщина плачет не потому, что ей плохо. Так она хочется добиться от мужчины того, что ей нужно. Разумеется, это не значит, что слёзы всегда деланые. Они могут быть искренними. Чтобы разобраться, мужчине важно чётко осознавать — действительно ли он настолько провинился.

Фото: istockphoto.com

Почему слёзы — такая популярная стратегия? Мужчины очень их боятся и с трудом выдерживают. Плачущая женщина кажется настолько беззащитной, что невозможно её не пожалеть. Лучше сделать всё, лишь бы эта пытка прекратилась.

2. Ограничения в общении с детьми

Здесь мы сразу переходим к категории запрещённых методов — шантажу. Однако женщина способна преподнести его очень завуалированно. Мужчина начинает опасаться потери контакта с близкими ему людьми и идёт на все условия.

Фото: istockphoto.com

Данный вид особенно популярен при разводе супругов. Многие женщины считают (ошибочно), что это единственный способ воздействия на бывшего мужа.

3. Торговля близостью

Здесь мы тоже имеем факт шантажа, только разменная монета — не дети, а интимные отношения. Эта манипуляция также может хитро вуалироваться. В ходи идут ссылки на головную боль и фразы вроде: «Не заслужил».

Фото: istockphoto.com

Хотя эксперты и выступают против этого вида манипуляции, женщины продолжают его активно применять. А ведь здесь есть риски… Мужчина вполне может найти способ закрыть данную потребность без привлечения супруги.

4. Игра в «молчанку»

Демонстрация своего недовольства или обиды — один из популярных видов воздействия на мужчину. И один из самых неприятных. Почему? Женщина может молчать неделями, и это разъедает мужскую психику. Медленно и верно.

Цель — вызвать чувство вины. Итогом могут стать лопнувшие нервы мужчины или/и физический недуг.

Фото: istockphoto.com

5. Манипуляция скандалами

Мужчине гораздо проще уступить, нежели терпеть истерику. Зная это, женщина всё равно ловко использует данный приём. Причём в процессе могут подключаться все вышеописанные опции.

Как не поддаваться

Избежать манипулятивного воздействия можно только одним способом — не поддаваться. Чтобы успешно это реализовать, важно уметь распознавать механизмы. Для этого мы и разобрали десять главных стратегий.

Совет для женщин — не опускаться до манипуляций. Любящие люди должны уметь договариваться мирно и честно. Женщина — хранительница психологической атмосферы в семье, и эта атмосфера рождается в первую очередь в её психике.

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