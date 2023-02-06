Как накачать спину без турника и железа? 4 упражнения фитнес-модели

Чтобы эффективно проработать мышцы спины, совсем не обязательно покупать абонемент в тренажёрный зал. Привести тело в тонус можно и дома, даже если у вас нет под рукой гантелей, штанги или турника. Главное – правильно подобрать упражнения и проработать все мускулы.

Напоминаем, что красивая фигура – это не только регулярные тренировки, но и здоровое питание и грамотное восстановление. Не забывайте про сбалансированный рацион, хороший сон и употребление достаточного количества жидкости.

Сегодня мы вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской подготовили домашнюю тренировку на мышцы спины. Вас ждут четыре упражнения на разные её сегменты. Понадобится фитнес-резинка с комфортным сопротивлением. Включайте видео и начинайте тренировку вместе с нами!

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