Медленная тренировка для ровной спины на каждый день

Затекла спина во время сна? Или вечером после трудового дня появились болевые ощущения? Такие ситуации знакомы многим, но есть способ справиться с ними, нужно лишь выделять немного времени на тренировку утром или вечером. Она поможет расслабить спину, но при этом укрепит её. Так что вперёд к красивой, гибкой и здоровой спине.

Кристина Бословяк хореограф Если вы хотите красивую, гибкую, а главное, здоровую спину, начинайте тренироваться прямо сейчас!

Важно! Даже медленную тренировку нужно начинать с разминки, а заканчивать заминкой. Можете сделать комплекс упражнений на ваш выбор или посмотреть варианты в видео в конце статьи.

Скручивания и раскручивания позвоночника

Техника выполнения

Поставьте ноги чуть шире плеч, сморите прямо.

Плавно опустите сначала голову, за ней позвонок за позвонком опускайте шею, затем грудной отдел и так далее. В нижней точке вы должны руками коснуться пола. Если сложно держать колени прямыми, их можно немного согнуть.

Точно так же плавно и поочерёдно разгибайтесь, сначала поднимите поясницу, затем грудной отдел и так до головы. Выполните четыре повторения.

По тому же принципу опуститесь вниз, но поднимайтесь по-другому: из нижней точки сначала поднимите голову, и всё тело идёт за головой. Старайтесь держать спину ровно. Не спешите, выполняйте упражнение плавно. Сделайте четыре раза.

Фото: istockphoto.com

Наклоны корпуса

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч.

На вдохе через стороны поднимите руки над головой, вытянитесь вверх.

Медленно опуститесь вниз до параллели с полом. Прямые руки держите перед собой, они должны быть продолжением позвоночника. Спину держите ровно.

В этом положении опустите прямые руки вниз и уведите их назад к ягодицам. Затем также верните их в предыдущее положение.

Поднимитесь вверх также за руками, следите, чтобы голова и спина не обгоняли руки.

Выполните четыре раза. После этого можно немного прогнуться в пояснице, а потом скруглить её, чтобы расслабить позвоночник.

Фото: istockphoto.com

Стульчик с прогибами корпуса

Техника выполнения

Ноги поставьте чуть шире плеч, таз отведите назад, ладони уприте в колени.

На вдохе округлите спину, а на выдохе прогнитесь. Помните, что голова – продолжение позвоночника, поэтому она наклоняется вперёд при округлении спины и прогибается назад вместе с позвоночником. Сделайте упражнение восемь раз.

Из этого положения медленно уйдите вниз, спускаясь руками по ногам.

В нижней точке вытяните колени, руки расслабьте.

Медленно поднимитесь за копчиком наверх. Выполните несколько поворотов головы в стороны, чтобы расслабиться.

Маятник

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе поднимите руки через стороны над головой, тянитесь вверх.

На выдохе начинайте медленно прогибаться назад, сначала опускаются руки, затем голова и грудной отдел.

Вернитесь обратно и сразу же наклонитесь вперёд, оставляя спину прямой. Тянитесь за руками. Уйдите вниз и расслабьтесь в нижней точке.

Затем медленно поднимитесь вверх на вдохе. Тело идёт за руками. Повторите четыре раза.

Останьтесь внизу после выполнения, расслабьте корпус, колени можно слегка согнуть. Можно покачаться из стороны в сторону.

На вдохе поднимите голову вверх и поднимите корпус до параллели с полом. На выдохе опуститесь обратно вниз, наклоняя голову. Выполните два-три раза.

Выпрямите ноги и поднимитесь за копчиком наверх.

Встаньте прямо, руки сомкните в замок за спиной, затылком тянитесь назад, зафиксируйтесь на четыре счёта.

Не размыкая рук, наклонитесь вперёд и вниз. Руки выведите перед собой, потянитесь немного, разомкните руки и расслабьтесь.

Поднимитесь вверх за копчиком.

Не забудьте сделать заминку. Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Выполняйте тренировку ежедневно для того, чтобы чувствовать себя лучше, если делать её каждое утро, дискомфорта в спине в течение дня не будет. А красивая осанка станет вашим постоянным спутником.

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