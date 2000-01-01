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Как приготовить тост с яйцом в виде сердца? Видеорецепт
Как приготовить тост с яйцом в виде сердца? Видеорецепт
Шеф-повар Алиса Полунина показала простой способ преподнести романтический завтрак второй половинке. Видеорецепт ждёт вас в следующем слайде.
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Как приготовить тост с яйцом в виде сердца? Видеорецепт
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