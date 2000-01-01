Шеф-повар показала простой способ спасти пересоленный суп

Блюдо с избытком соли может не только испортить настроение, но и оставить вас без обеда. Шеф-повар Алиса Полунина показала эффективный способ исправить ситуацию. Видео-лайфхак ждёт вас в следующем слайде.