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Смогли бы забраться на такую высоту? А спуститься?
Смогли бы забраться на такую высоту? А спуститься?
Этой девушке удалось, но путь назад оказался не менее пугающим. Смотрим видео! @tourismlife1
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Смогли бы забраться на такую высоту? А спуститься?
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