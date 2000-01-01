Экстремал на велосипеде забрался на крыло ветряной мельницы. А как потом спускаться?
Листайте и смотрите, какой вид открывается с высоты!
@red_bull / @danny_macaskill
@red_bull / @danny_macaskill
Экстремал на велосипеде забрался на крыло ветряной мельницы. А как потом спуститься?
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