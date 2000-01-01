Райдеры синхронно спускаются на сноуборде вниз с горы. Не допустили ни одной ошибки!
Попробуйте сделать так же вместе с другом!
@mizuki_gray
@mizuki_gray
Райдеры синхронно спускаются на сноуборде вниз с горы. Не допустили ни одной ошибки!
Читайте также
Экстремал забрался на крыло ветряной мельницы
Полет на параглайдинге со скольжением по воде
Парень на лонгборде мчится вниз с горы
Парашютист спрыгнул с крыши движущейся машины
Смогли бы забраться на такую высоту? А спуститься?
Девушка плавает вместе с акулами и медитирует
Японский гондольер-ниндзя перепрыгивает мост
Парень виртуозно катается на коньках. Видео
Девушка сделала идеальный бэкфлип на лыжах. Видео
Головокружительные покатушки на родельбане. Видео
А вы решились бы пройтись вдоль стены утёса?
Подводный номер отеля в Индийском океане
Главные спортивные события марта-2023
Как спасти пересоленный суп? Видео-лайфхак
Как приготовить тост с яйцом в виде сердца
Утренние ритуалы певицы Frida