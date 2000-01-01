Прогулялись бы по стеклянному мосту на высоте 140 метров? А если это так красиво?
То самое чувство, когда невозможно разобраться в свои ощущениях. Ужасно страшно или случился эстетический шок… @travellinggateway
Прогулялись бы по стеклянному мосту на высоте 140 метров? А если это так красиво?
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