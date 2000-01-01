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Когда тренер не только в тебя верит,  но и реально помогает!
Когда тренер не только в тебя верит,  но и реально помогает!
Смотрим забавное видео. Главные герои — разъевшийся кот и пёс, который подталкивает его к фитнес-прорыву.  @goldeninstaas
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То самое чувство, когда тренер не только в тебя верит, но и реально помогает!
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