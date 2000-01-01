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Нельзя так просто взять и прыгнуть с моста без страховки? Оказывается,  можно!
Нельзя так просто взять и прыгнуть с моста без страховки? Оказывается,  можно!
Но требуется специальная подготовка. Этот парень — спортсмен. @jeremynicollin
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Нельзя так просто взять и прыгнуть с моста без страховки? Оказывается, можно!
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