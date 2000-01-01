Вейксёрфер катается на доске по лужам
Когда погода плохая, а любимое дело откладывать нельзя.
@SportyNoContext
@SportyNoContext
Вейксёрфер катается на доске по лужам. У него отлично получается!
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