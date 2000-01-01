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Смогли бы пройти по этим лестницам? Герои видео на Эвересте!
Смогли бы пройти по этим лестницам? Герои видео на Эвересте!
Вот уж кто точно достиг высшего уровня дзена. 

@luckydavewatson
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Смогли бы пройти по этим лестницам? Герои видео на Эвересте!
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