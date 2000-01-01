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Пёс летает на параплане вместе с хозяином. Похоже, четвероногий всем доволен!
Пёс летает на параплане вместе с хозяином. Похоже, четвероногий всем доволен!
Рискнули бы взять любимца с собой в такое путешествие?

@ouka.sam
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Пёс летает на параплане вместе с хозяином. Похоже, четвероногий всем доволен!
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