Думали, посёрфить можно только в океане? Герой этого видео катается на доске в небе!
Листайте и смотрите, что делает этот парень!
@broseborough
@broseborough
Думали, посёрфить можно только в океане? Герой этого видео катается на доске в небе!
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