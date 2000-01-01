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Думали, посёрфить можно только в океане? Герой этого видео катается на доске в небе!
Думали, посёрфить можно только в океане? Герой этого видео катается на доске в небе!
Листайте и смотрите, что делает этот парень!

@broseborough
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Думали, посёрфить можно только в океане? Герой этого видео катается на доске в небе!
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