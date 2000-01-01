Планы на лето — научиться кататься на скейте, как этот бульдог!
Люди останавливаются, чтобы заснять экстремала, но камера едва успевает поймать кадр. @french_bulldogst
Планы на лето — научиться кататься на скейте, как этот бесстрашный бульдог!
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