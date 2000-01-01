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Красивая прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия
Красивая прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия
Забрались бы на такую высоту? Вид оттуда впечатляющий!

@eric.sierra
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Красивая прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия
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