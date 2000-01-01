Тарзанка на яхте. Если очень хочется прыжков в воду, а просто нырять с борта надоело
Аттракцион, о котором все мечтали в детстве. Видео в следующем слайде! @eric.sierra
Тарзанка на яхте. Если очень хочется прыжков в воду, а просто нырять с борта надоело
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