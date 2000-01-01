Матч-центр Новости Видео Билеты
Как тренируется певец Руслан Богатырёв. Комплекс упражнений
Как тренируется певец Руслан Богатырёв. Комплекс упражнений
Артист уделяет большое внимание спорту и дважды становился финалистом Кубка Москвы по бодибилдингу.
AMP-версия
Как тренируется певец Руслан Богатырёв. Комплекс упражнений
Читайте также
Находчивый парень привязал себя к крылу самолёта
Находчивый парень привязал себя к крылу самолёта
Прыжок с тарзанки на яхте
Прыжок с тарзанки на яхте
Парашютистка показывает танец в небе
Парашютистка показывает танец в небе
75-летний Арнольд Шварценеггер качает бицепс
75-летний Арнольд Шварценеггер качает бицепс
Уникальная гора Лаоцзюнь. 2200 метров
Уникальная гора Лаоцзюнь. 2200 метров
Худой и гибкий парень виртуозно прыгает с обрыва
Худой и гибкий парень виртуозно прыгает с обрыва
Спортсмен делает крутые трюки на мотоцикле
Спортсмен делает крутые трюки на мотоцикле
Прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия
Прогулка по мачте яхты с эффектом присутствия
Экстремалы прыгнули с парашютом с воздушного шара
Экстремалы прыгнули с парашютом с воздушного шара
Спуск по самой длинной водной горке в мире
Спуск по самой длинной водной горке в мире
Когда противники — из разных весовых категорий!
Когда противники — из разных весовых категорий!
Мужчина идёт по канату над пропастью. Мурашки
Мужчина идёт по канату над пропастью. Мурашки
Смешной пёс, который готов на всё ради сладкого!
Смешной пёс, который готов на всё ради сладкого!
Так должно выглядеть идеальное свидание
Так должно выглядеть идеальное свидание
Прокатились бы на такой лодке?
Прокатились бы на такой лодке?
Дедушка прыгает в воду с трамплина
Дедушка прыгает в воду с трамплина
© championat.com 2000–2023