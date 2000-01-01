Самодельная водная горка для спуска в озеро
Прокатились бы на ней? Видео смотрите в следующем слайде! @juniorfotostur
Самодельная водная горка для спуска в озеро. Прокатились бы на ней?
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