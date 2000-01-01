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Полёт на вертолёте с собакой. У этого пса жизнь веселее, чем у большинства людей!
Полёт на вертолёте с собакой. У этого пса жизнь веселее, чем у большинства людей!
Вот что значит настоящий верный друг. Видео в следующем слайде. @bradleyfriesen
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Полёт на вертолёте с собакой. У этого пса жизнь веселее, чем у большинства людей!
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