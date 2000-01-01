Кто сказал, что леди не умеют гонять на доске и выполнять трюки? Убедитесь сами на следующем слайде! @hannah.leigh.c
Девушка круто катается на лонгборде. Видео!
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