Мастер-класс от дедушки по сёрфингу. Герой этого видео держит баланс круче молодых!
Смотрите и учитесь в следующем слайде! @umaviagem
Мастер-класс от дедушки по сёрфингу. Герой этого видео держит баланс круче молодых!
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