Парень показал, как можно изменить своё тело и технику подтягиваний за 4 года тренировок
Кажется, одним только турником он не ограничился… @ian.barseagle
Парень показал, как можно изменить своё тело и технику подтягиваний за 4 года тренировок
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