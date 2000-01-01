А так можно? Сёрфер подрезает коллегу на волне и отшвыривает его доску
Пострадавший и выложил это видео, а в комментариях смеётся над ситуацией. Значит, всё хорошо! @ayok_canggu
А так можно? Сёрфер подрезает коллегу на волне и отшвыривает его доску
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