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А так можно? Сёрфер подрезает коллегу на волне и отшвыривает его доску
А так можно? Сёрфер подрезает коллегу на волне и отшвыривает его доску
Пострадавший и выложил это видео, а в комментариях смеётся над ситуацией. Значит, всё хорошо! @ayok_canggu
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А так можно? Сёрфер подрезает коллегу на волне и отшвыривает его доску
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