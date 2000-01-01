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Водная горка, созданная самой природой. Прокатились бы там?
Водная горка, созданная самой природой. Прокатились бы там?
И не нужно ждать очереди, как обычно это бывает в аквапарке. Видео смотрите в следующем слайде! @amorea__
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Водная горка, созданная самой природой. Прокатились бы там?
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