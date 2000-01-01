Мужчина в шортах взобрался на высокую скалу при минусовой температуре
Видео с эффектом присутствия смотрите в следующем слайде! @kilianjornet
Мужчина в шортах взобрался на высокую скалу при минусовой температуре
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