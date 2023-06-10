Врач назвала суперпродукт, который способствует похудению и продлению молодости

Добавьте его в свой рацион в качестве закуски или к основным блюдам.

Ирина Дворкина врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове Семена подсолнуха — популярная добавка к готовым завтракам, граноле, снекам, салатам, основным блюдам. Перечислять можно бесконечно. Причём в пищу подходят не только сами семена, но и пророщенные из них ростки — от этого питательная ценность только возрастает. Так что же именно в них полезного и особенного? Как мы можем помочь здоровью, добавляя семечки подсолнечника в свой рацион?

Нутриентный состав

Семечки содержат полезные питательные вещества, в том числе необходимые для здорового пищеварения жиры, минералы и антиоксиданты:

белки, богатые серой, необходимые для многих процессов, включая развитие мышц и скелета;

аминокислоты: глутамин (участвует в синтезе ряда жизненно необходимых соединений), аргинин (в большинстве случаев незаменимая аминокислота, так как не у всех достаточная выработка в организме) и цистеин (входит в состав белков ногтей, кожи, волос);

линолевую и олеиновую жирные кислоты — из них строятся жиры, без которых невозможно существование ни одной клетки человеческого тела;

большое количество витамина Е и другие антиоксиданты, включая флавоноиды и фенольные кислоты. Такой состав нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя окислительные процессы в организме.

Фото: istockphoto.com

В чём польза для здоровья

В последние годы проводился ряд исследований влияния подсолнечных семечек на здоровье. Рассмотрим некоторые из них.

Защитное действие

Благодаря содержащимся в семенах фенолу, дубильным веществам и сапонинам их употребление может способствовать:

противовоспалительному действию;

противогрибковому действию;

антибактериальному действию;

заживлению ран.

Фото: istockphoto.com

Эти выводы пока носят исследовательский характер, для уточнения влияния на человека требуются дополнительные работы.

Также семена предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют желчеотток. Кроме того, нормализуют работу кишечника за счёт пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.

Антиоксидантное действие

Семечки богаты антиоксидантами и могут быть хорошей добавкой к пище для оздоровления рациона при таких заболеваниях, как:

атеросклероз;

артериальная гипертония.

Люди не могут синтезировать витамин Е самостоятельно и принимают его только извне, с пищей. Поэтому добавление семян подсолнуха в рацион — хороший способ повысить уровень этого микроэлемента в вашем организме, если это необходимо.

Противохолестериновое действие

Исследования показывают, что семена подсолнечника эффективны в борьбе с высоким уровнем холестерина.

Испытуемым одного из эксперимента предлагалось принимать концентрированный экстракт продукта. Всего принимали участие 50 человек с повышенной массой тела.

Фото: istockphoto.com

Результаты показали, что экстракт семян снижает уровень холестерина в крови и способствует снижению массы тела и жировой массы в частности.

Параллельно участникам исследования предложили значительно урезать количество потребляемых калорий (на 500 ккал меньше), поэтому пока не очень ясно, какую роль сыграл бы продукт в ситуации без резкого изменения дневного калоража.

Дерматологическое действие

Семена подсолнуха содержат омега-6-ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровой кожи. Эти кислоты не вырабатываются в организме и считаются незаменимыми. Их дефицит значительно влияет на функцию и внешний вид нашего самого большого органа.

Причём они содержатся и в жареных, и в сырых семечках.

Добавление источников незаменимых жирных кислот в рацион способно уменьшить эффекты старения кожи.

Семена подсолнечника также содержат цинк, важный микроэлемент для здоровья кожи, участвующий в контроле жирности кожи. В продукте есть и другие необходимые нам микроэлементы: в том числе магний, кальций и фосфор для здоровых костей.