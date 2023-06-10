Врач назвала суперпродукт, который способствует похудению и продлению молодости

Семена подсолнуха — популярная добавка к готовым завтракам, граноле, снекам, салатам, основным блюдам. Перечислять можно бесконечно. Причём в пищу подходят не только сами семена, но и пророщенные из них ростки — от этого питательная ценность только возрастает. Так что же именно в них полезного и особенного? Как мы можем помочь здоровью, добавляя семечки подсолнечника в свой рацион?
Нутриентный состав
Семечки содержат полезные питательные вещества, в том числе необходимые для здорового пищеварения жиры, минералы и антиоксиданты:
- белки, богатые серой, необходимые для многих процессов, включая развитие мышц и скелета;
- аминокислоты: глутамин (участвует в синтезе ряда жизненно необходимых соединений), аргинин (в большинстве случаев незаменимая аминокислота, так как не у всех достаточная выработка в организме) и цистеин (входит в состав белков ногтей, кожи, волос);
- линолевую и олеиновую жирные кислоты — из них строятся жиры, без которых невозможно существование ни одной клетки человеческого тела;
- большое количество витамина Е и другие антиоксиданты, включая флавоноиды и фенольные кислоты. Такой состав нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя окислительные процессы в организме.
Фото: istockphoto.com
В чём польза для здоровья
В последние годы проводился ряд исследований влияния подсолнечных семечек на здоровье. Рассмотрим некоторые из них.
Защитное действие
Благодаря содержащимся в семенах фенолу, дубильным веществам и сапонинам их употребление может способствовать:
- противовоспалительному действию;
- противогрибковому действию;
- антибактериальному действию;
- заживлению ран.
Фото: istockphoto.com
Также семена предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют желчеотток. Кроме того, нормализуют работу кишечника за счёт пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.
Антиоксидантное действие
Семечки богаты антиоксидантами и могут быть хорошей добавкой к пище для оздоровления рациона при таких заболеваниях, как:
- атеросклероз;
- артериальная гипертония.
Люди не могут синтезировать витамин Е самостоятельно и принимают его только извне, с пищей. Поэтому добавление семян подсолнуха в рацион — хороший способ повысить уровень этого микроэлемента в вашем организме, если это необходимо.
Противохолестериновое действие
Исследования показывают, что семена подсолнечника эффективны в борьбе с высоким уровнем холестерина.
Испытуемым одного из эксперимента предлагалось принимать концентрированный экстракт продукта. Всего принимали участие 50 человек с повышенной массой тела.
Фото: istockphoto.com
Результаты показали, что экстракт семян снижает уровень холестерина в крови и способствует снижению массы тела и жировой массы в частности.
Дерматологическое действие
Семена подсолнуха содержат омега-6-ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровой кожи. Эти кислоты не вырабатываются в организме и считаются незаменимыми. Их дефицит значительно влияет на функцию и внешний вид нашего самого большого органа.
Добавление источников незаменимых жирных кислот в рацион способно уменьшить эффекты старения кожи.
Семена подсолнечника также содержат цинк, важный микроэлемент для здоровья кожи, участвующий в контроле жирности кожи. В продукте есть и другие необходимые нам микроэлементы: в том числе магний, кальций и фосфор для здоровых костей.
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