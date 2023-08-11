Куда поехать в путешествие велосипедисту? Лучшие локации в России c идеальным рельефом

Владимир Шейкин генеральный директор спортивных фестивалей IRONSTAR «Высокая скорость, ощущение свободы, незабываемые впечатления и даже возможность путешествовать — вот чем привлекает велоспорт всё больше и больше людей. Если фитнес-зал уже порядком надоел, привести себя в форму и влиться в ряды активных горожан поможет велосипед! Рассказываю о том, какие регионы в России считаются лучшими для велосипедистов, а также даю полезные советы начинающим спортсменам».

Где заняться велоспортом в России?

Лучшим местом для катания на велосипедах считаются регионы, где есть закрытые лыжероллерные трассы. В южной части страны подобных мест практически нет из-за гористой местности, а вот в других локациях таких площадок много. Их главные преимущества — небольшое движение машин, экологически чистые территории и лесной массив, идеально ровное дорожное покрытие, возможность воспользоваться услугами прокатов, а также наличие парковки и досуговых учреждений. Последнее особенно важно для туристов, приезжающих отдохнуть с семьёй и детьми.

Хорошим решением для велопрогулок станут базы отдыха. Например, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик» в Воронеже или биатлонный комплекс «Жемчужина России» в Тюмени. Здесь туристов встретят ровные дороги, отлично подходящие для поездок, а в дополнение — большой набор других активностей и спортивных развлечений.

Фото: istockphoto.com

Тем, кто живёт в Москве и не хочет уезжать далеко от города, подойдёт велосипедная трасса «Крылатское» — отличная площадка для занятий велоспортом в мегаполисе. Её протяженность 13,3 км, и она была построена к Олимпийским играм 1980 года. Тут можно насладиться ровной и безопасной дорогой, а после — быстро вернуться домой.

Недалеко от города, в центре отдыха «Дëмино», есть не только прекрасная природа, но и веломаршрут по пересечённой местности протяжённостью 10 км. А также лыжероллерная трасса с кругом 3 км, но она довольно сложная по рельефу и придётся по вкусу уже опытным спортсменам.

Если городской шум не для вас и хочется отдохнуть от скопления людей и автомобилей, можно посетить одну из нескольких площадок в Ханты-Мансийске и Ижевске. Там есть где прогуляться и подышать свежим воздухом, а также покататься вдоль красивых пейзажей, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Тем, кто живёт далеко от этой местности, придётся потратить время на дорогу, но это будет стоить полученных эмоций.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать велосипед под рельеф?

Велоспорт – отличный способ поддерживать себя в хорошей физической форме, но он требует определённой подготовки. Для начала необходимо выбрать сам велосипед. С этой задачей помогут консультанты в специализированных магазинах, которые подберут вариант, отвечающий вашим пожеланиям по скорости, весу и другим характеристикам. В общем, выбор будет из трёх вариантов: шоссейный велосипед, по большей части предназначенный для гонок и быстрой езды, горный МТБ, справляющийся с внедорожьем, или простая городская модель — универсальное решение для новичков.

Перед тем, как отправиться в дорогу, не забудьте надеть шлем и другую экипировку — безопасность должна быть превыше всего. Также желательно отказаться от использования наушников, чтобы слышать всё, что происходит вокруг, либо освободить одно ухо, если вы не готовы расставаться с любимой музыкой. Заранее запланируйте маршрут и запаситесь водой и парой питательных батончиков, чтобы восстановить силы в пути.

Фото: istockphoto.com

А если вы хотите устроить по-настоящему долгую и увлекательную поездку, например, на целые выходные, веломаршрут можно построить через разные города, периодически пересекая километры на поездах и останавливаясь на отдых в палатках или в гостиницах. В этом случае у вас появится прекрасная возможность изучить новую местность, посмотреть на её архитектуру, природу и другие достопримечательности. В такое путешествие можно отправиться даже без собственного велосипеда, а просто брать необходимое оборудование в прокатах разных населенных пунктов.