Гид по велосипедам — 2023: обзор марок и 35 лучших моделей на разный бюджет

Лето — идеальное время для того, чтобы подолгу кататься на велосипеде. Если вы ездите не слишком часто, можно воспользоваться прокатом. Хотя даже в этом случае куда лучше купить велосипед, подобрав его под свои физические параметры и стиль езды. Возможно, оценив эту опцию, вы измените своё отношение. Станете фанатом езды на велосипеде.
Как же его выбрать, на какие марки и модели обратить внимание? В этой статье мы подробно разберём все нюансы.
- Какие бывают велосипеды?
- Как правильно выбрать велосипед?
- Лучшие фирмы велосипедов
- Лучшие горные велосипеды
- Лучшие велосипеды для города
- Лучшие шоссейные велосипеды
- Недорогие велосипеды
- Детские и подростковые велосипеды
- Складные велосипеды — лучшие марки
Какие бывают велосипеды?
Существует несколько типов велосипедов, каждый из которых предназначен для определённого вида катания. Основные типы включают:
- горный велосипед. Предназначен для езды по бездорожью, пересёченной местности и трассам. Имеет толстые покрышки с грубым протектором, передние амортизаторы (вилку) и часто задний амортизатор. Это наиболее универсальный тип;
- шоссейный велосипед. Специально разработан для скоростного катания по асфальту. Имеют лёгкую раму, узкую резину и роговой руль для лучшего аэродинамического положения;
- гибридный велосипед. Сочетает в себе особенности горных и шоссейных моделей. Обычно имеет широкие покрышки, переднюю амортизацию и более вертикальное положение сиденья;
- велосипед для города. Обычно у него широкое сиденье, удобные ручки, часто имеется багажник или корзина для перевозки вещей. Предназначен такой велосипед (как понятно из названия) для комфортных поездок по городу;
- BMX-велосипед. Используется для трюков и катания на специальных площадках. У него низкая рама, 20-дюймовые колёса и одна скорость.
Фото: istockphoto.com
Как правильно выбрать велосипед?
При выборе велосипеда важно учитывать следующие факторы.
- Определите цель использования велосипеда и свой тип катания. Горный велосипед — для поездок по пересечённой местности, шоссейный — для ровных трасс, гибридный — для прогулок по городу, BMX — для трюков.
- Подумайте о размере. Нужно правильно выбрать велосипед по росту. Это важно и для комфортной езды, и для безопасности. Чтобы не прогадать с «ростовкой», обратитесь к размерной таблице производителя.
- Обратите внимание на материал. То, из чего сделана рама, влияет на вес, прочность и жёсткость велосипеда. Алюминий — лёгкий и прочный, но он дороже. Сталь — тяжёлый, но более дешёвый материал. Карбон — очень лёгкий, но он дороже всех.
Обязательно попробуйте велосипед перед покупкой. Многие магазины предоставляют услугу аренды на несколько часов или даже дней. Хотя в целом достаточно банальной «примерки» в торговом зале. По ней вполне можно определить, правильно ли расположено тело. И не бойтесь задавать вопросы продавцу и просить совета.
Лучшие фирмы велосипедов
Итак, каким маркам стоит доверять и почему? Ловите список:
- Trek является одним из самых известных и уважаемых производителей велосипедов. Они предлагают широкий ассортимент моделей для различных типов катания;
- Specialized также является популярным брендом. Славится своими инновационными технологиями и высоким качеством;
- Gian производит широкий ассортимент велосипедов: от горных до шоссейных и городских. Здесь и высокое качество, и доступная цена;
- Cannondale известен своими лёгкими и прочными рамами, а также инновационными технологиями, такими как система амортизации Lefty;
- Scott специализируется на горных и шоссейных велосипедах. Тут мы получаем и современный дизайн, и самые передовые технологии;
- Cube предлагает широкий ассортимент велосипедов различных типов: от горных до электрических. Известны своим немецким качеством и инновационным дизайном;
- Santa Cruz специализируется на горных велосипедах и славится своими высококачественными рамами из карбона;
- Merida является одним из крупнейших производителей велосипедов в мире. Они предлагают широкий ассортимент моделей для различных стилей катания;
- Canyon известен своими высокотехнологичными велосипедами, плюс отличное соотношение цены и качества;
- Pinarello специализируется на шоссейных велосипедах и известен своими высокотехнологичными и лёгкими рамами.
Теперь переходим к конкретным вариантам, отдельно рассматривая горные, шоссейные и т. д. Велосипеды для подростков и совсем маленьких детей тоже не забудем.
Фото: istockphoto.com
Лучшие горные велосипеды
- Trek Fuel EX — отличные возможности для горного катания, включая амортизацию и прочные компоненты.
- Specialized Stumpjumper — один из из самых популярных горных велосипедов на рынке. Обладает отличной управляемостью и амортизацией.
- Giant Trance — отличное сочетание лёгкости, жёсткости и амортизации для горного катания.
- Cannondale Habit — превосходная управляемость и амортизация. Это идеальный выбор для горных трасс.
- Scott Spark — лёгкий и быстрый горный велосипед с отличной амортизацией и контролем.
- Santa Cruz Bronson — высокая проходимость и контроль на сложных горных трассах.
- Merida One-Twenty — универсальный горный велосипед с хорошей амортизацией и управляемостью.
- Cube Stereo — прочная конструкция и отличная амортизация.
- Canyon Spectral — идеальное сочетание лёгкости и проходимости.
- Pinarello Dogma XC — высокотехнологичный горный велосипед с лёгкой рамой и превосходной амортизацией.
Фото: istockphoto.com
Лучшие велосипеды для города
- Trek FX — отличный выбор для городской езды. Обладает лёгкой рамой, комфортным седлом и надёжными компонентами.
- Specialized Sirrus — быстрая и удобная езда по городским улицам. У него лёгкая рама, широкие покрышки и надёжные тормоза.
- Giant Escape — универсальный велосипед для города. Обладает комфортной посадкой, надёжными компонентами и хорошей манёвренностью.
- Cannondale Quick — быстрая и лёгкая езда по улицам города. Здесь и рама не тяжёлая, и покрышки широкие, и тормоза надёжные.
- Scott Sub Cross — универсальный городской велосипед с комфортной посадкой и надёжными компонентами.
- Santa Cruz Chameleon — комфортная и манёвренная езда по городу. Обладает лёгкой рамой и широкими покрышками, тормоза тут также надёжные.
- Merida Crossway — универсальный городской велосипед с комфортной посадкой и надёжными компонентами.
- Cube Hyde — быстрая и манёвренная езда по городским улицам. Обладает лёгкой рамой, широкими покрышками и надёжными тормозами.
- Canyon Urban — это и комфорт, и стиль. Также обладает лёгкой рамой, широкими покрышками и надёжными компонентами.
- Pinarello Treviso — высококачественный городской велосипед с комфортной посадкой. Все компоненты тут также надёжны.
Лучшие шоссейные велосипеды
- Specialized Tarmac – один из самых популярных шоссейных велосипедов. Обладает жёсткой рамой, лёгкими компонентами и аэродинамической формой.
- Trek Domane – комфортная и стабильная езда на шоссе. Здесь мы получаем инновационную технологию амортизации IsoSpeed, которая поглощает вибрации дороги.
- Cannondale SuperSix Evo — высокопроизводительный шоссейный велосипед с лёгкой рамой и отличной аэродинамикой.
- Pinarello Dogma — элитный шоссейный велосипед, который часто используется профессиональными гонщиками. Обладает жёсткой рамой, высококачественными компонентами и отличной манёвренностью.
- Giant Propel Advanced — высокая скорость и отличная аэродинамика. Обладает лёгкой рамой, интегрированными тормозами и жёстким задним треугольником.
- Scott Foil — шоссейный велосипед с лёгкой рамой и отличной аэродинамикой. Предлагает быструю и стабильную езду на шоссе.
- Merida Reacto — высокая скорость и стабильность на шоссе. Обладает жёсткой рамой, интегрированными тормозами и аэродинамической формой.
- Canyon Ultimate — высокопроизводительный шоссейный велосипед с лёгкой рамой и отличной жёсткостью. Предлагает комфортную и стабильную езду на шоссе.
- Cube Litening — высокая скорость и отличная манёвренность на шоссе. Обладает лёгкой рамой, высококачественными компонентами и аэродинамической формой.
- Ridley Helium — высококачественный шоссейный велосипед с лёгкой рамой и отличной жёсткостью. Предлагает быструю и комфортную езду на шоссе.
Фото: istockphoto.com
Если хочется сэкономить, но получить при этом достойное качество, ловите список компромиссных решений.
Недорогие велосипеды
- Denton Storm — горная модель с передней амортизацией и колёсами 29”.
- Stern Q-stom neon — городской велосипед в симпатичном дизайне.
- Stern Energy 2.0 — усовершенствованная горная модель, которая за счёт 21-й передачи и амортизации отлично подходит для активного отдыха
- Bear Bike Minsk 700C — лёгкий, надёжный и манёвренный городской велосипед.
- Stern Motion 1.0 — горный велосипед с амортизацией и эргономичной сидушкой.
Детские и подростковые велосипеды
Здесь стоит сделать небольшое отступление. Детские велосипеды присутствуют в модельных сетках практически всех крупных брендов. Их основное отличие — размер рамы и диаметр колёс. Чтобы подобрать велосипед по росту, стоит следовать тому же совету, что и в случае со взрослыми моделями: обратиться к размерной сетке и ориентироваться на физические параметры ребёнка.
Вот несколько лучших детских велосипедов, которые сейчас есть на рынке.
- Strider — отличный выбор для детей от 18 месяцев до 5 лет. Этот велосипед без педалей помогает детям научиться равновесию и легко управляться на двух колёсах.
- Woom — такие велосипеды идеальны для детей в возрасте от 2 до 14 лет. Они имеют удобное сиденье, легко управляются и доступны в разных цветах.
- Schwinn Koen — велосипед с боковыми колёсами, который идеально подходит для начинающих велосипедистов. Он имеет лёгкую раму и регулируемое сиденье, что делает его идеальным выбором для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
- Guardian Ethos — велосипед с уникальной технологией SureStop, которая позволяет ребёнку легко контролировать скорость и остановку. Он доступен в разных размерах и цветах и идеально подходит для детей в возрасте от 4 до 13 лет.
Фото: istockphoto.com
Складные велосипеды — лучшие марки
- Brompton является одним из самых известных и популярных производителей складных велосипедов. Они известны своей компактностью, прочностью и качеством сборки.
- Dahon предлагает широкий ассортимент складных велосипедов для различных типов езды. Они известны своей лёгкостью и удобством в сборке и разборке.
- Tern производит высококачественные складные велосипеды с инновационными функциями, такими как система складывания с помощью одной руки. Они известны своей прочностью и надёжностью.
- Montague предлагает складные велосипеды с полноразмерными колёсами, что делает их более стабильными и удобными для езды. Они известны своей прочностью и способностью преодолевать неровности дорог.
- Strida — это уникальные складные велосипеды с треугольной формой рамы. Они известны своей лёгкостью и компактностью, что делает их идеальными для городской езды.
- Birdy производит складные велосипеды с подвеской, что делает их более комфортными для езды по неровным дорогам. Они известны своей компактностью и прочностью.
- Bike Friday предлагает настраиваемые складные велосипеды, которые можно адаптировать под индивидуальные потребности и предпочтения. Они известны своей гибкостью и удобством в сборке и разборке.
- Airnimal — это складные велосипеды с высокой проходимостью и возможностью использования на различных типах дорог. Они известны своей лёгкостью и компактностью.
- Gocycle предлагает электрические складные велосипеды, которые обеспечивают более лёгкую и комфортную езду. Они известны своей инновационной технологией и стильным дизайном.
- Xootr Swift — это складные велосипеды с большим количеством передач и возможностью быстрой и плавной езды. Они известны своей прочностью и удобством в сборке и разборке.
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