Чем заняться в Стамбуле? 7 самых модных мест, которые обязательно стоит увидеть

Тариел Гажиенко владелец международной сети туристических агентств GiTravel Стамбул — место, куда можно возвращаться раз за разом и всегда находить что-то новое. В городе много достопримечательностей, поэтому за одну поездку посетить все их физически невозможно. Рассказываю о самых интересных и трендовых местах.

Район Балат (Balat)

Балат является одним из самых старых и исторически значимых районов города. Разноцветные домики создают яркую и живописную атмосферу, привлекая туристов со всего мира. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, полюбоваться Босфором и почувствовать атмосферу старого Стамбула. В прошлом Балат был местом проживания еврейской и греческой общины, поэтому здесь можно найти их наследие в виде синагог, церквей и других религиозных сооружений. Район известен и своими уютными кафе и ресторанами, где можно попробовать традиционные турецкие блюда.

Парк Эмирган (Emirgan Korusu)

Один из крупнейших общественных парков Стамбула, где собрано множество интересных мест, включая различные локации, беседки, озеленения и даже особняк с античной мебелью. В апреле на территории Эмиргана проходит турецкая версия фестиваля тюльпанов, когда практически всю зону парка засаживают разными сортами этих цветов, создавая невероятно красочное зрелище. В эти дни парк превращается в настоящий рай для любителей природы и фотографов. Все его аллеи и дорожки украшены яркими цветами, создающими лёгкую и приятную атмосферу.

Гранд Базар (Kapalıçarşı)

Гранд Базар — это одно самых колоритных мест города и один из самых больших крытых рынков в мире. Там насчитывается более 44 улиц, на территории есть несколько фонтанов, своя школа и баня. Гранд Базар является настоящим магнитом для туристов, желающих погрузиться в атмосферу восточного рынка. Здесь можно найти всё: от ювелирных изделий и шёлка до ковров и керамической посуды. Каждая улица специализируется на определённых товарах, поэтому найти можно практически всё. Туда стоит прийти не только за покупками, но и просто за атмосферой. Посетители могут прогуляться по узким улочкам, наполненным яркими цветами и ароматами, исследовать множество магазинов и лавочек, а также попробовать местные деликатесы и чай в одном из многочисленных кафе.

Крыша Тахт (Taht Istanbul)

Она стала популярным местом для модных съёмок и стилизованных фотографий. Особенно это место пользуется большой популярностью у молодёжи и фотографов, стремящихся запечатлеть красоту Стамбула и его символическую атмосферу. Крыша Тахт платная и красиво обустроена специально для ярких фотографий. Интерьер на ней оформлен в стиле традиционных турецких шатров, ковры и подушки создают неповторимую атмосферу на фоне захватывающих видов на Босфор.

Крыша Тахт Фото: tahtistanbul.com

Улица цветных зонтиков Каракёй (Karaköy)

Изначально улица цветных зонтиков — это экстерьер одного из кафе, разработанный для привлечения внимания, но впоследствии Каракёй стала одной из визитных карточек Стамбула. Помимо парящих в воздухе зонтиков, на этой улице есть много уличного искусства. Граффити и рисунки на стенах зданий привлекают взгляды прохожих и создают красочную обстановку. Каждая работа является уникальной и отражает талант местных художников. Кроме того, на улице цветных зонтиков можно найти множество магазинчиков с сувенирами, ресторанчиков и кафе. Это место стало популярным не только у туристов, но и у местных, которые зачастую приходят на Каракёй, чтобы провести время с друзьями или просто зарядиться хорошим настроением.

Мечеть Сулеймание (Süleymaniye Camii)

Одно из самых известных мест Стамбула — это Мечеть Сулеймание, сочетающая в себе красоту архитектуры, историческую значимость и привлекательность для туристов. Она является одной из самых величественных мечетей в Стамбуле. Ее архитектура впечатляет своими изысканными деталями и величественными размерами. Мечеть Сулеймания была построена в XVI веке по приказу султана Сулеймана Великолепного и является одним из важнейших памятников османской архитектуры. Кроме того, она стала популярной благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Он получил огромную популярность в России и других странах, и многие фанаты стремятся посетить места, связанные с его съёмкой.

Цистерна Шерефие (Şerefiye Sarnıcı)

Вспоминая модные места Стамбула, нельзя обойти стороной и знаменитую Цистерну Шерефие. Она существует уже около 1600 лет и является одной из главных исторических достопримечательностей города. Внутри настоящая арт-галерея, где игра света и различные скульптуры создают удивительные локации. Это место давно превратилось в нечто большее, чем просто историческая постройка. Здесь можно увидеть столбы, которые создают потрясающие отражения на воде, а также разнообразные скульптуры и росписи на стенах, придающие водохранилищу особую атмосферу загадочности и красоты. Каждый уголок пропитан историей и таинственностью, что привлекает множество туристов и любителей искусства.

Цистерна Шерефие Фото: serefiyesarnici.istanbul