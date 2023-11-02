Это состояние — противположность дежавю. В чём же его особенности?

Эффект жамевю: как мозг нас обманывает, чтобы выдернуть из рутины и вернуть к жизни?

Испытывали странное ощущение, когда знакомые вещи и люди резко становятся чужими? Оно может вызывать ужас, вводить в ступор. Этот эффект является противоположностью «дежавю». Он получил название «жамевю». Что же это такое?

Тайну жамевю раскрыли учёные. В 2021 году группа профессоров из разных университетов мира провела исследование. В его рамках испытуемым нужно было писать одно и то же слово несколько раз. В итоге около 70% из них столкнулись с интересным эффектом. Привычные буквы начали терять свой смысл, а некоторые участники даже не могли контролировать руку, которая должна была их выводить.

Исследователи объяснили это явление как реакцию мозга на повторяющиеся действия и автоматизм. Таким образом он подаёт нам сигнал, чтобы вернуть в реальность.

Ещё одной причиной может стать связь с обсессивно-компульсивным расстройством. Оно приводит к чрезмерной зацикленности на чём-либо и искажённому восприятию.

Похожий эксперимент был проведён в 1907 году американскими психологами. Его участников просили на протяжении определённого количества времени произносить одно и то же слово. В процессе человек переставал понимать, о чём он говорит. В среднем для достижения эффекта жамевю нужно было 33 повторения или минута времени.

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Дарья Яушева линический психолог (ИПиКП), психолог-консультант «Жамевю встречается гораздо реже, чем дежавю. В этот момент человек может забыть, как совершать простое действие. Например, учитель не знает, как начинать урок, или водитель — как управлять машиной. Есть предположение, что эффект жамевю может быть полезным для понимания того, каким образом может проводиться терапия ОКР».

Как это работает?

С точки зрения нейропсихологии жамевю — это временное разъединение между восприятием и памятью. Нейронные пути, обычно синхронизированные, отключаются на неопределённый промежуток.

Кроме того, есть предположение, что ощущение возникает в результате дисфункции височной доли из-за усталости, стресса или неврологических состояний, а также из-за дисбаланса нейротрансмиттеров (дофамин или серотонин).

Другая теория предполагает, что сбой в механизмах внимания также приводит к потере связи с настоящим. Если мы игнорируем знакомое, мозг начинает интерпретировать его как чужое.

Также есть пересечение между жамевю и диссоциативными состояниями, дезориентированностью.

При диссоциации человек невольно утрачивает контакт с реальностью. Это может выражаться в частичной или полной потере сознательного контроля над ощущениями (дереализация), самосознанием (деперсонализация), двигательными функциями. Жамевю способно сопутствовать данному состоянию.

Само по себе это может быть частью большего нарушения. Например, расстройства аффективного спектра (тревожное, биполярное, депрессивное) или личностного (пограничное, нарциссическое, зависимое).

Почему возникает жамевю?

Оно выполняет ту же функцию, что и диссоциативные состояния. Включается как экономия когнитивного и эмоционального ресурса в момент перенапряжения. Также эффект срабатывает в момент ретравматизации – воспроизведение тяжёлых переживаний, связанных с определённым местом или ситуацией.

Жамевю может быть регулярно приходящим или разовым. В первом случае оно говорит о наличии серьёзного расстройства. Во втором – о психическом истощении, сильной усталости.

Как преодолеть жамевю?

Что поможет выйти из ступора, если вас накрыло это состояние? Вот несколько простых практик.

1. Использование техник «заземления». Они предполагают обращение к телу. Важно почувствовать опору, оглядеться по сторонам, сказать, что вы видите, слышите, ощущаете, обоняете, какой вкус у вас на языке.

2. Прикосновение к предметам. Это также помогает установить контакт с реальностью.

3. Общение с другими людьми достигает той же цели — вернуть себе настоящее. Спросите что-то у человека, который находится рядом. Необязательно говорить о переживаемом состоянии.

4. Дыхательные практики на 3-6 или 4-8 счёта. Выдох должен быть длиннее, чем вдох.

Можно обратиться к себе: «Сейчас мне не очень хорошо, но это пройдёт. Я в безопасности». Ценно будет, если вы представите себя в приятном месте. Полезно обнаружить его, пребывая в спокойном состоянии. Вспомнить, где вам было хорошо, или с помощью воображения создать его – взять из мультика, фильма, картинки.