Как стать круче: 10 советов нейрокоуча, которые помогут провести полный личный апгрейд

Кира Феклисова рассуждает на тему развития и выхода на новые уровни.

Кира Феклисова нейрокоуч «Каждый человек хочет стать лучшей версией себя. Раскрыть свой потенциал, развить сильные стороны, избавиться от недостатков, повысить самооценку. В этом процессе нет конечной точки — к большему тут можно стремиться всегда. Но с чего начать и как преуспеть?».

Работа над собой включает самые разные аспекты: от постановки вдохновляющих целей до формирования полезных привычек. Сюда же входят процессы познания и принятия себя, преодоления ограничивающих убеждений, нахождения мотивации для роста.

Человек обладает огромным потенциалом для самосовершенствования. Совершая маленькие шаги каждый день, вы приближаетесь к лучшей версии себя. Главное — продолжать двигаться вперёд, что бы ни происходило.

1. Работайте над своим мышлением

Мышление во многом определяет нашу жизнь. Если вы думаете позитивно и верите в себя, вы сможете достичь конечной цели. Не обязательно идти к психологу или коучу. Что-то вы вполне можете делать сами каждый день. Например, начать своё утро с позитивных аффирмаций: «Я полон энергии и энтузиазма, я знаю, как стать лучше» или «Я могу достичь успеха», «Мой мозг и моё тело здоровы и отлично работают» и т.д.

Очень важно замечать негативные мысли и менять их на позитивные. Например, мысль «Я никогда этого не смогу» можно заменить на «Я смогу это сделать, если буду действовать».

Вы всегда можете перестать общаться с людьми, которые были вам неприятны и оказывали когда-либо на вас негативное влияние. Это забирает вашу силу и энергию, а также лишает вас оптимистичного настроя.

Слушайте подкасты, читайте книги на тему развития позитивного мышления во время дороги на работу или прогулки. Окружайте себя изображениями, фразами, предметами, напоминающими о позитивном образе мыслей. Это помогает двигаться вперёд. То, на что вы смотрите, становится частью вашей жизни.

Будьте готовы сменить свои привычки и окружение, если это потребуется.

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2. Ставьте перед собой цели

Они дают направление и смысл нашим действиям. Старайтесь ставить перед собой амбициозные, но в то же время реалистичные цели, которые будут вас мотивировать и вдохновлять каждый день. Чтобы эффективно работать над их достижением, очень важно делать следующие вещи.

1. Записывать все свои цели. Это поможет сфокусироваться и формализовать намерения. Регулярно перечитывайте записи, чтобы цели не забывались.

2. Ставить цели по принципу SMART — конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и привязанные ко времени. Например: «Я буду зарабатывать 100 000 рублей в месяц к концу года» или «Через три месяца я стану человеком, который заботится о своём здоровье, занимается спортом, ходит в тренажёрный зал три раза в неделю».

3. Разбивать большие цели на маленькие. Фокусируйтесь на выполнении именно этих задач, а не всей цели сразу. Так вам удастся легко сделать первый шаг.

4. Составлять план действий для достижения цели и придерживаться его. Пересматривайте этот список по мере необходимости и реально оценивайте свои силы. Будьте готовы, что придётся что-то поменять.

5. Находить единомышленников и получать поддержку окружающих в реальной жизни или в социальных сетях. Это повышает мотивацию.

6. Визуализировать себя достигшим цели. Будьте готовы к её исполнению. Представлять чувства от её достижения. Это поможет сфокусироваться.

3. Заботьтесь о своём здоровье

Здоровый образ жизни поможет вам чувствовать себя более энергичным, мыслить яснее и добиваться поставленных целей. Для этого необязательно мучить себя веганством или изнурять походами в спортзал. Достаточно соблюдать простые правила каждый день.

1. Создайте себе сбалансированное питание. Контролируйте свои пищевые привычки. Употребляйте больше овощей, фруктов, цельных злаков. Ограничьте фастфуд, сладости и газировку.

2. Завтракайте. Это придаст энергии на весь день и поможет контролировать аппетит. Пейте не менее двух литров чистой воды в день. Можно добавлять лимон, травы.

3. Занимайтесь спортом, который вам доступен. Это могут быть быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание.

4. Двигайтесь как минимум 30 минут в день. Старайтесь как можно больше ходить пешком вместо транспорта. Поднимайтесь по лестницам, а не на лифте/эскалаторе.

5. Спите не менее 7-8 часов. Соблюдайте режим — ложитесь и просыпайтесь примерно в одно и то же время.

6. Снимайте стресс с помощью медитаций, делайте йогу, принимайте расслабляющие ванны.

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4. Не стыдитесь своих ошибок

Рассматривайте их как ценный опыт и возможность для роста. Анализируйте свои промахи и извлекайте уроки, чтобы больше их не повторять. Не ругайте себя слишком сильно за факапы. Воспринимайте их спокойно, как возможность для развития.

Проанализируйте, что именно пошло не так. В чём была ваша ошибка? Что можно было сделать по-другому? Какой может быть первый шаг по исправлению? Подумайте, какие выводы стоит сделать, чтобы в будущем не повторять подобных ситуаций?

Составьте конкретный план. Что именно вы будете делать по-другому в аналогичных случаях?

Обсудите свои ошибки с психологом, коучем или более опытным коллегой. Зачастую внешний взгляд или правильные вопросы помогают увидеть новые решения.

Не зацикливайтесь на провалах, вместо этого с энтузиазмом применяйте полученные уроки на практике. Будьте снисходительны к промахам других людей. Это поможет скорректировать собственное отношение.

5. Окружите себя позитивными и амбициозными людьми

Это будет мотивировать вас самосовершенствоваться. Проводите меньше времени с теми, кто вас угнетает. Вот несколько рекомендаций, которые помогут создать позитивное окружение.

1. Посещайте тематические мероприятия, где можно познакомиться с интересными людьми. Например, конференции, тренинги, бизнес-завтраки.

2. Присоединяйтесь к сообществам по интересам — клубам, спортивным секциям в социальных сетях. Там вы встретите единомышленников и увидите новые возможности.

3. На работе общайтесь больше с коллегами, которые вас вдохновляют. Делитесь идеями, своими ценностями и совместными проектами.

4. В социальных сетях подписывайтесь на аккаунты мотивирующих людей. Поддерживайте с ними общение.

5. Ограничьте время с людьми, которые жалуются и фокусируются на негативе.

6. Оказывайте поддержку тем, кто в этом нуждается. Позитивность и оптимизм заразительны.

7. Регулярно общайтесь с людьми — наставниками и экспертами в своей сфере.

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6. Верьте в себя

Помните, что каждый человек способен на многое. Не сомневайтесь в своих силах и новых возможностях. Смело идите к намеченным целям. Вот несколько советов, которые помогут укрепить веру в себя.

1. Начинайте каждый день с позитивных аффирмаций. Смотрите на себя в зеркало и повторяйте: «Я уверен в себе. Я добьюсь успеха».

2. Вспоминайте ситуации из прошлого, когда вам удавалось преодолеть трудности. Это доказательство ваших сил.

3. Сосредоточьтесь на своих достижениях и талантах, а не на недостатках. Повышайте самооценку. Это позволит вам чувствовать себя лучше.

4. Принимайте комплименты и похвалу, а не отмахивайтесь от них. Цените положительную обратную связь.

5. Избавляйтесь от самокритики и ограничивающих установок. Вы заслуживаете быть уверенным в себе.

Психолог Анна Тэжик рассуждает на эту тему и даёт советы тем, кто попадает во вторую категорию: Почему одни живут как им нравится, а другие вынуждены постоянно приспосабливаться?

7. Научитесь принимать

Это важный навык для личностного роста. Когда мы принимаем себя и жизненные обстоятельства, это делает нас счастливее. Какие аспекты важно принять?

1. Своё прошлое. Его не изменить. Примите с любовью. Это поможет отпустить обиды. Не судите себя строго за промахи, которые были в вашей жизни.

2. Настоящее. Не тратьте энергию на сопротивление реальности. Научитесь принимать жизнь такой, какая она есть сейчас, и действуйте мудро.

3. Неопределённость будущего. Контролировать можно только свои действия. Будущее неизвестно, примите этот факт и научитесь жить с ним.

4. Комплименты. Не отмахивайтесь от похвалы, примите её с благодарностью. Если люди вам это говорят, значит, вы это заслужили.

5. Критику. Выслушивайте замечания конструктивно, не обижайтесь. Извлекайте из критики пользу.

6. Помощь. Не стесняйтесь просить о поддержке. И когда вам помогают, принимайте это с достоинством.

Принятие делает нас мудрее и свободнее. Это путь к тому, чтобы стать лучшей версией себя и жить в гармонии с миром и собой.

Фото: istockphoto.com

8. Начните знакомство с настоящим собой

Познание себя — это путешествие, которое длится всю жизнь. Важно регулярно задавать себе вопросы и размышлять о своих ценностях, убеждениях и поведении. В процессе познания себя вам помогут следующие инструменты.

1. Дневник саморазвития. Записывайте все свои мысли, чувства и наблюдения о себе. Перечитывайте старые записи — вы увидите ваш личностный рост.

2. Практика медитации. Она учит быть более осознанным и помогает принять свои эмоции.

Обратная связь от друзей и близких. Спрашивайте, как они вас видят, что ценят в вас и что считают вашими недостатками.

3. Эксперименты и погружение в новое. Испытывая себя в разных ситуациях, вы узнаете о своих сильных и слабых сторонах.

4. Изучение истории своего рода. Понимание того, откуда вы родом и каковы ваши корни, может многое объяснить в вашем характере.

5. Большая цель в жизни. Стремление к ней поможет выявить ваши истинные стремления и призвание.

Фото: istockphoto.com

9. Стремитесь к балансу

Создайте собственный баланс между работой и личной жизнью. Отдыхайте, занимайтесь хобби и находите время для себя. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в поиске баланса.

1. Планируйте свой график заранее, чередуя рабочие задачи с личным временем.

2. Выделяйте время на восстановление сил: сон, прогулки, медитацию, чтение книг.

3. Научитесь говорить «нет» рабочим задачам, когда у вас запланирован перерыв.

4. Делегируйте часть обязанностей коллегам и помощникам, чтобы высвободить время.

5. Сократите вечернее время у телефона и компьютера. Лучше проводите его с семьёй и друзьями.

6. Заведите хобби, которое будет приносить вам радость и помогать переключиться.

7. Чередуйте умственную работу с физической активностью, чтобы держать себя в тонусе.

8. Путешествуйте, знакомьтесь с новыми людьми и культурами — это расширит ваш кругозор.

9. Найдите свой ритм жизни, в котором будет место всему важному для вас.

Фото: istockphoto.com

10. Будьте благодарны

Цените то, что у вас есть, и будьте благодарны за каждый день. Это поможет вам оставаться позитивным и находить радость в маленьких вещах. Если пока тяжело быть благодарным, вот несколько советов, как сделать это своей привычкой.

1. Каждое утро перечисляйте про себя пять вещей, за которые вы благодарны. Это могут быть здоровье, семья, одежда, еда, погода, возможности.

2. Ведите дневник благодарности, куда записывайте позитивные моменты дня — даже самые мелкие.

3. Благодарите людей за помощь и поддержку. Не стесняйтесь выражать признательность словами.

4. Радуйтесь успехам друзей и коллег и говорите им об этом.

5. В трудные моменты вспоминайте сложности, которые вы уже преодолели. Это поможет двигаться вперёд и верить в свои силы.

6. Создайте ритуал совместной благодарности в семье за вечерним чаем. Пусть каждый говорит о позитивном моменте, которым был отмечен прошедший день.