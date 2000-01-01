Этот пёс больше своего хозяина в два раза! Он весит 90 кг
Его зовут Йоги. Порода — кавказская овчарка. Считается, что её представители агрессивны, но не в данном случае. @postnews.ru
Этот пёс больше своего хозяина в два раза! Он весит 90 кг
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