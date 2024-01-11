Вместе с нейропсихологом разбираемся в этом непростом термине и тем, что за ним стоит.

Почему взрослые люди бегут от реальности? Все формы эскапизма, их польза и вред

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог «Термин «эскапизм» появился в начале прошлого века и, если говорить простыми словами, то речь про способ бегства от реального мира. Про историю его возникновения поговорим чуть позже. Для начала подробно разберёмся в сути понятия. Что же такое эскапизм?».

Жизнь любого человека состоит из событийного ряда. С нами происходят различные ситуации. Не всегда приятные. Порой даже трагические.

Психика человека устроена таким образом, что любое отклонение от комфортного и постоянного воспринимается как угроза безопасности, и поэтому она старается нас вернуть в более привычное состояние. Одним из способов тут может стать переориентация внимания с негатива на более приятные, повседневные вещи. Это и называется эскапизмом — от английского слова escape (спасение, выход, побег).

Немного истории

Считается, что широкое употребление термина «бегство» (escape) начинается в литературе в начале 1930-х годов, а до этого «бегство от действительности» нередко употреблял в своих произведениях Чарльз Диккенс (примерно в середине XIX века).

После введения термина escape все истории бегства или спасения в литературе стали пониматься как проявление эскапизма. Причём они есть и в библейских текстах, и в произведениях Гомера, и в детских сказках.

Фото: lechatnoir / istockphoto.com

В 1939 году слово «эскапизм» впервые появляется в словаре, а в 40-е и 50-е активно распространяется по различным сферам — политической, культурной, исторической и др. С 1960-х годов термин окончательно закрепляется в англоязычных словарях со значением «бегство от реальности».

В русскоязычной среде наиболее близким по смыслу понятием можно было считать слово «отдушина», закреплённое в 1949 году в словаре Ожегова. Позже, с развитием данного понятия и в связи с отсутствием для его обозначения равноценного русского термина, в наших словарях также закрепилось слово «эскапизм». Его точный смыл — «бегство от реальности». Слово было несколько непривычным для произношения и написания, но всё-таки прижилось.

Все грани эскапизма

Побег от реальности, хоть и имеет негативный контекст, на самом деле не является чем-то исключительно плохим. Это позволяет нам перезагрузить наш «компьютер», дать себе время смириться с обстоятельствами, что нередко приводит к принятию решений по выходу из кризисных ситуаций.

Другое дело, когда мы начинаем бо́льшую часть нашей жизни находиться в попытке ухода от действительности… Вот это уже не помогает решать накопившиеся проблемы, а усугубляет их.

Как уже, наверное, стало понятно из определения, эскапизмом считается практические любое занятие, которое способствует уходу от реальности, а таких вариантов огромное множество. Некоторые из них достаточно безобидны, другие же приводят к тому, что человек разрушает свою жизнь и портит её близким. Тогда эскапизм становится проблемой.

К самым распространённым формам ухода от реальности относятся: чтение литературы, просмотр сериалов, видеоигры, интернет и социальные сети, занятие творчеством, спорт и путешествия, а также различные увлечения косплеем, медитациями и даже религия. Кстати, переедание, трудоголизм, алкоголизм и наркомания — также формы эскапизма.

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В связи с этим выделяют два вида эскапизма: здоровый и нездоровый. Иными словами — у данного явления есть как положительные аспекты, так и отрицательные. Важно понимать, что на самом деле практически все люди являются эскапистами в той или иной степени.

У каждого из нас есть занятие, позволяющее хоть на время, но отключиться от личных и внешних проблем реального мира. Поэтому нельзя сказать, что эскапизм является психическим расстройством, но крайние его формы точно свидетельствуют о наличии у человека отклонений.

Как вы поняли из исторической справки выше, эскапизм существует огромное количество лет, но на самом деле данному феномену человеческой психики даже не несколько веков. Наскальные рисунки в пещерах первобытных людей тоже являются формой эскапизма. Для них первобытное искусство послужило отвлечением от постоянной охоты и побегом от хищников. С развитием человечества способов побега от реальности стало больше, а учитывая, что мы живём в эпоху цифровизации, их количество увеличилось в разы.

Как человек убегает от реальности сегодня?

Сегодня зависимость от интернета и компьютерных игр стала формой эскапизма номер один. Согласитесь, ещё несколько десятков лет назад это было сложнее реализовать, хотя уже тогда множество людей, особенно детей, ушли в Сеть с головой. Проводя у монитора практически всё свободное время, они заработали много проблем со здоровьем: зрением, опорно-двигательной системой и др.

Также пострадали социальные связи, нарушилось умственное развитие. А главное — всё это определённым образом отпечаталось на психике каждого из нас.

В дальнейшем проблему зависимости от интернета и видеоигр можно будет назвать и генетической, как и многое, что характеризует целое поколение, а потом является наследственной памятью.

С появлением смартфонов ситуация приобрела ещё больший масштаб, ведь побег от реальности теперь можно осуществить в любую минуту. Безусловно, интернет даёт нам и массу новых знаний, возможностей, которые значительно улучшают жизнь, развивают и помогают. Но давайте честно ответим хотя бы сами себе: какое процентное соотношение использования смартфона для получения новых знаний и для убегания от реальности мы имеем на самом деле?

Фото: gradyreese / istockphoto.com

Вторая наиболее популярная форма эскапизма — это такие зависимости, как алкоголизм и наркомания. К сожалению, данные явления знакомы человечеству довольно давно. Такой способ ухода от реальности выбирают многие, тем самым становясь заложниками собственной привычки и состояния аффекта.

Есть ещё трудоголизм. В то время как многими он воспринимается как положительное явление, на деле ничего, кроме ухода от реальности и колоссального влияния на психологическое и физическое состояние, данная форма эскапизма не несёт. Полностью погружаясь в работу, человек нередко забывает о личной жизни, семье и близких, а самое главное — о себе. И со временем внутренний голос, призванный сообщать о желаниях, целях и мечтах, звучит всё тише, а значит — счастливая жизнь отдаляется.

Поскольку эскапизм является психологической особенностью, чтобы научиться им управлять и не подвергать свою жизнь определённого рода опасности, важно разобраться, как устроен данный механизм.

Причины эскапизма

В психологии эскапизм трактуется в первую очередь как способ психологической защиты от тревоги. Также здесь можно увидеть механизм вытеснения. Даже сами формулировки «уход от действительности», «ускользнуть от внимания» указывают на это.

Ещё одно психологическое определение связывает появление эскапизма с проблемой выработки новых адаптационных механизмов к социальной среде. Иными словами, в окружающем мире постоянны только изменения, и необходимость адаптации к ним вызывает потребность периодически уходить от действительности.

В связи с этим мы и разбираем эскапизм с двух сторон: как положительной, когда он становится стратегией адаптации или условием для творчества и самореализации, так и отрицательной — как отклонение от нормы и механизм психологической защиты.

Вернёмся к положительному проявлению эскапизма. Он благоприятно влияет на качество жизни человека, способствует благополучию и развитию личности.

Фото: g-stockstudio / istockphoto.com

Здоровый эскапизм чаще всего находится в стороне от предписанной социальной активности и позволяет человеку взглянуть внутрь себя, обрести навыки и знания. К примеру, это может быть чтение книг, занятие творчеством или спортом, путешествия.

Негативный эскапизм заключается в полном уходе личности в «другой» мир. Зачастую речь идёт не только об изменении окружения и уровня жизни, которые при подобном явлении страдают в первую очередь, но и о трансформации психики. Ведь мы говорим о бегстве от собственного «Я». Можно сказать, что здоровый и нездоровый эскапизм отличаются глубиной погружения в «иные» миры, а также мерой сложности возвращения обратно.

Итак, если эскапизм свойственен абсолютно каждому человеку, то как минимизировать его возможные негативные проявления? Важно понять, что на самом деле он является важной практикой для сохранения баланса. При этом чтобы уход от действительности приносил исключительно положительный эффект, нужно тоже соблюдать баланс. Вот такая игра слов. Как это реализовать на практике?

Как прийти к балансу?

1. Определить временные границы

Согласитесь, есть разница между тем, чтобы посвятить вечер свежему сериалу, а на следующий день отдохнувшим продолжить строить планы на будущее; и тем, чтобы все выходные провести у экрана, принеся в жертву общение с семьёй, тренировку и все прочие важные задачи.

Потратив немного времени на то, чтобы сбежать от рутины, мы как бы освобождаем место и пополняем ресурсы, что в дальнейшем помогает справиться с трудностями. Это время для перегруппировки. Но помните про дозировку. Эскапизм полезен в малых дозах. В больших он способен вызвать зависимость.

Фото: Everste / istockphoto.com

2. Уходить от реальности «недалеко»

Мы все любим строить планы, но долгосрочное планирование становится всё менее эффективным. Поэтому иногда, чтобы решить проблему, нужно просто сместить фокус и начать думать о ближайшем будущем.

Запланируйте удовольствия и занятия, которые находятся в вашей собственной власти. Договоритесь о встрече с друзьями в выходные, приготовьте новый рецепт на ужин или запишитесь на массаж в ближайшее время.

3. Помнить об ответственности

Хоть это и может прозвучать странно, но за наши мечты и фантазии мы тоже несём ответственность. Эскапизм — это не выход. Он не изменит нашу жизнь. Это лишь инструмент, механизм выживания, которым нужно умело управлять, чтобы он не стал управлять вами.

4. Не обесценивать фантазии

Мы не можем повлиять на глобальные события и многие окружающие нас вещи, но мы способны контролировать свои фантазии. Используйте их, чтобы переключать внимание с болезненных вещей, которые не в вашей зоне контроля, на то, что вы в силах изменить. Фантазии — это инструменты, позволяющие человеку ближе познакомиться с самим собой. Со своими желаниями, потребностями, идеями.

Сочетание этого правила с предыдущим (№3) позволит нам быть более расслабленными, а значит — мыслить рациональнее и логичнее.

Фото: ixdeluxe / istockphoto.com

5. Найти единомышленников

Совместный просмотр кино, настольные игры в компании друзей или чтение книг с детьми — всё это помогает не только отвлечься, но и сблизиться. Так вы сможете поддерживать важные для нас социальные связи, а также микроклимат в семье.

6. Прислушиваться к себе

Если вы знаете, что поход в бар после работы поможет вам расслабиться, идите. Вышли новые серии любимого сериала — посмотрите. Только вы знаете, какая форма эскапизма полезна именно для вас.

Включайте самоанализ.

Поскольку вы понимаете, что эскапизм является побегом от действительности, чтобы держать его под контролем, у вас должен быть ответ на вопрос: «От чего я убегаю?».

В мире много дуальности. Один и тот же инструмент, явление или вещь могут нести как созидание, так и разрушение. Это касается и эскапизма. Люди могут использовать его и во благо, и во вред себе.

Понимая, какие негативные последствия могут скрываться за данным механизмом нашей психики, важно:

во-первых — осознавать его проявления;

во-вторых — управлять им, используя правила выше;

в-третьих — отслеживать его влияние на вашу жизнь.

Если вы заметили, что уход от реальности стал слишком частым, это оказывает влияние на качество вашей жизни и взаимоотношения с людьми (а главное — с собой), то необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. Вместе вы сможете восстановить баланс и образ жизни, при котором эскапизм вновь станет полезным инструментом для развития и движения вперёд.