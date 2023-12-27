Внутренний покой и физическое совершенство. Как живут и тренируются монахи в Шаолине?

В самом сердце Китая, среди живописных гор, затаился древний монастырь Шаолинь – колыбель боевых искусств. В этом месте духовность и физическая сила нашли гармонию и научились сосуществовать вместе. Каждый день в Шаолине мастера кунг-фу познают себя, мир и приближаются к внутреннему балансу. Этому способствует определённый образ жизни. Вместе с инструктором Евгением Ветчининым разбираемся, какие привычки монахов стоит взять себе на заметку, чтобы найти внутреннюю гармонию и улучшить физическую форму.

Евгений Ветчинин инструктор, личный ученик Мастера Ши Янбина «Монахи ​Шаолиня — это люди, которые решили посвятить себя Будде, изучению боевых искусств, кунг-фу, чань-буддизму. Выбрать этот путь — значит в глубине души опираться на свою веру. Жизнь монаха состоит из строгих правил, чёткого распорядка дня и тренировок. Такой лайфстайл помогает очистить разум, способствует долголетию и взращивает силу тела и духа».

В Шаолине есть монахи венсэны и усэны. Первые занимаются духовными практиками, чтением сутр и проведением служб. Вторые тоже посвящают себя медитациям и учениям Будды, однако большую часть времени уделяют тренировкам по кунг-фу.

Фото: SIHASAKPRACHUM / ISTOCKPHOTO.COM

Жизнь буддийских монахов

Монастырь Шаолинь известен как родина боевых искусств. Однако настоящая традиция – чань-медитация. Все боевые стили, передаваемые мастерами потомкам, возникли в процессе совершенствования этой практики. Она является неотъемлемой частью повседневной жизни монаха и членов монастырской общины.

Войти в состояние «непоколебимого разума» в кунг-фу удаётся именно через чань-медитацию. Если ученик не достиг невозмутимости ума, тренировка считается напрасной. Данную практику используют и для других форм культурного самовыражения. Например, в ушу, медицине, каллиграфии, архитектуре, скульптуре.

В монастыре Шаолинь есть и свой распорядок на разные времена года. Зимой буддийские монахи больше времени уделяют практике Чань чи и сидячей медитации. Летом – изучению и толкованию сутр.

Чань чи – особая форма медитации, требующая определённых навыков, здоровья и выносливости. Участник должен долго сидеть с перекрещёнными ногами и соблюдать правила. В Зале медитаций нельзя вздремнуть, чесаться, крутить головой, бормотать. Нарушители могут получить удар палкой по спине от смотрителя и хранителя благовоний.

Фото: FREDFROESE / ISTOCKPHOTO.COM

Через Чань чи буддийские монахи приходят к значительной трансформации своих врождённых качеств и состояний ума. Одна из практик – созерцание одного и того же предмета на протяжении 49 дней. В это время запрещено покидать Зал медитаций. Допускается сделать перерыв лишь на время, пока не сгорят несколько благовоний.

Жизнь монаха очерчена правилами. Среди них главное место занимают пять обетов: не отнимать жизнь, не брать чужого, не заниматься прелюбодеянием, не лгать и воздерживаться от алкоголя.

Существует также свод правил, известный как Виная. Он содержит подробные инструкции о том, как буддийские монахи должны вести повседневную жизнь: от выбора одежды до проведения религиозных обрядов. Они помогают сохранять дисциплину, чистоту ума, тела и оставаться преданными своему духовному пути.

Распорядок дня

Жизнь монахов Шаолиня следует очень строгому распорядку дня. Правила были установлены во времена династии Тан мастером Бай Чжан и являются фундаментом чань-буддизма.

Любителям позднего сна здесь придётся несладко. День начинается в 5 часов утра под звон колокола. Уже через полчаса монахи заняты различными делами. Одни медитируют, другие – читают сутры, третьи отправляются на гору, чтобы выполнить ежедневные упражнения кунг-фу. В 7 утра все собираются на завтрак в зале приёма пищи – Гуо-тан. В 11:30 начинается обед, а ужин – в 17:30. Вегетарианство – основная диета монахов. Она отражает ключевой принцип буддизма — ахимсу или принцип ненасилия.

Отказываясь от употребления мяса и рыбы, монахи проявляют уважение ко всем живым существам. Рацион включает каши, лапшу, рис, разнообразные овощи и злаки. Приправы используются умеренно. Приём пищи происходит строго в одно и то же время. Во время трапезы монахи избегают как переедания, так и недоедания. Также в зале обязана царить тишина. Это помогает поддерживать физическое, духовное здоровье и прожить до ста лет.

После обеда некоторые монахи отдыхают, а их обязанности выполняют другие. Так продолжается до чтения в 16:30. Вечер предназначен для уединения. Монахи могут вернуться к своему обучению, практике или отправиться на отдых. В 21 звучит сигнал, что все должны ложиться спать.

Фото: LAOSHI / ISTOCKPHOTO.COM

Искусство Шаолиня

Искусство Шаолиня возникло более тысячи лет назад – в первой половине VI века. Основой для его создания послужили древние китайские боевые техники и учения индийского монаха Бодхидхармы (Дамо), который объединил физическую борьбу с духовными практиками.

Шаолиньское кунг-фу – это огромный свод описанных приёмов. Он включает в себя сотни боевых комплексов. Каждый из них, будь то классический кулачный бой или борьба с оружием, отражает глубокое понимание физики тела и ментального фокуса.

Искусство Шаолиня — не просто система приёмов, а путь самопознания и развития. Обучение требует физической силы и ментальной дисциплины. Кунг-фу оказало значительное влияние на современные боевые искусства. Многие элементы были адаптированы и интегрированы в другие стили.

Упражнения монахов Шаолиня характеризуются гибкостью, силой, скоростью и точностью. Среди многочисленных техник особо выделяются приёмы Циньна (выворачивание суставов), методы перелома костей, поражение жизненно важных акупунктурных точек. Все они естественным образом организованы в единую обширную и упорядоченную систему знаний. Описание приёмов сгруппировано по уровню сложности и другим критериям.

Шаолиньское кунг-фу нельзя сравнить ни с одной другой школой или стилем. Его уникальная особенность – единство Чань (медитации) и У (боевые искусства). Духовная составляющая искусства не менее важна, чем физическая. Дыхательные упражнения играют ключевую роль в укреплении ума и духа. Они помогают достичь гармонии и сосредоточенности, необходимого для освоения мастерства.

Фото: LONGTAILDOG / ISTOCKPHOTO.COM

Тренировки буддийских монахов

Монахи Шаолиня отличаются невероятной силой и выносливостью. К этому они идут долгие годы, усердно тренируясь три раза по 2-3 часа каждый день. Упражнения интенсивные и охватывают различные аспекты: от традиционных боевых приёмов до дыхательных практик.

Перед началом тренировки монахи медитируют, чтобы успокоить дух, сосредоточить ум и подготовить тело. Считается, что именно медитация позволит достичь внутреннего спокойствия для успешного кунг-фу.

Физическая подготовка начинается с разминки. Буддийские монахи выполняют упражнения на растяжку для увеличения гибкости и предотвращения травм. Затем внимание уделяется укреплению мышц, выносливости и балансу.

Основная часть тренировки направлена на изучение и практику боевых искусств. Монахи осваивают различные стили кунг-фу: кулачные техники, приёмы борьбы, работу с традиционным оружием (палки, мечи, копья). Физические упражнения развивают ловкость, силу, точность и высокую концентрацию.

Фото: SOMETHINGWAY / ISTOCKPHOTO.COM

Цзибэньгун включает ряд тренировочных методик, направленных на укрепление всех частей тела. Ученики работают с весами, совершают удары по твёрдым предметам и используют специальные техники дыхания. Это важно для укрепления костей, суставов, а также устойчивости к физическим нагрузкам и боли.

Железный Цигун — комплекс упражнений, направленных на культивацию и управление внутренней энергией (Ци). Практики включают в себя особые дыхательные техники, медитацию и физические упражнения. Они помогают монахам достигать высокого уровня физического и ментального контроля.

Циньна также считается важной частью обучения. Техники захвата и контроля позволяют воздействовать на суставы, совершать точечные удары и обездвижить противника. Нужно глубоко понимать анатомию человека и иметь большой опыт в ближнем бою, чтобы освоить эту практику.

Саньда – борьба в контролируемых условиях. Это тест на психологическую выносливость, силу духа и умение сохранять самообладание в экстремальных условиях. В таких спаррингах монахи Шаолиня сталкиваются с реальными и интенсивными боевыми ситуациями, требующими максимальной концентрации, выносливости и мастерства. Именно их вы могли видеть в популярных фильмах о боевых искусствах.

Спарринги бывают как рукопашными, так и с применением оружия. Они позволяют ученикам улучшить физические навыки, контролировать эмоции и стресс в условиях реального боя. За процессом следят специально обученные люди. В случае серьёзной угрозы для здоровья и жизни они имеют право вмешаться и прервать борьбу.

Монахи уделяют большое внимание технике, стремясь к совершенству в любом аспекте своей практики. Для правильного выполнения тренировок важно соблюдать несколько принципов. Регулярность, постепенное увеличение нагрузки, сочетание физических и духовных практик, сосредоточенность и дисциплина – основа плодотворной работы и изучения искусств Шаолиня.