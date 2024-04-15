Что такое падел-теннис и как в него играть?

Падел-теннис — удивительный вид спорта, который обрёл большую популярность во всём мире и в России в частности. Если вы подумали, что падел придумали совсем недавно потому что обычный теннис надоел, то нет, всё совсем не так. Его история начинается со второй половины XX века.

Максим Стулий мастер спорта по настольному теннису «Падел-теннис — это уникальное сочетание тенниса и сквоша, он выделяется не только своей динамикой, но и глубокой тактикой. В этой игре победа часто не за теми, кто сильнее бьёт. Первостепенное значение имеют умение анализировать расположение соперников на корте, стратегическое мышление, точность ударов и искусство командной игры. Здесь ценится способность предвидеть ходы противника и строить долгосрочные планы на игру, как в шахматах».

О чём расскажем

Кто придумал падел-теннис?

Деталей появления падела известно не очень много. На данный момент история зарождения вида спорта, с некоторыми приукрашиваниями, выглядит так: в 1969 году мексиканский миллионер Энрике Коркер приобрёл особняк в Акапулько. Его жена Вивиан обожала играть в теннис. Узнав, что поблизости нет теннисного корта, она была крайне разочарована.

Из-за ограничений, наложенных ландшафтом, Коркер не мог построить стандартный теннисный корт. Он решил разбить на своём участке аналог теннисной площадки, но меньшего размера — 20x10 м, оградив его четырёхметровыми стенами из прочного стекла. Для игры были выбраны ракетки, напоминающие вёсла, что и дало название новому виду спорта — «падел» (с английского переводится как «весло»).

Падел — это симбиоз других ракеточных видов спорта:

сквоша (рикошеты от стен);

тенниса (счёт, направления подач, удары и другое);

пляжного тенниса (сходство ракеток);

настольного тенниса (подача на уровне пояса).

Переломным моментом стало знакомство с паделом испанского предпринимателя Альфонсо де Гогенлоэ, который в 1974 году, побывав в гостях у Коркера, настолько восхитился игрой, что по возвращении в Испанию построил два корта на территории отеля Marbella Club. Это стало началом международного распространения падел-тенниса.

В течение следующих 10 лет падел стал популярным сначала в Мексике, а затем в Аргентине и Испании. 1980-е и 1990-е годы ознаменовались международным распространением падела, строительством кортов по всему миру и формированием официальных организаций и ассоциаций, что способствовало стандартизации правил.

К 2000-м годам наступил период активного международного роста: падел включался в программы спортивных клубов многих стран, а интерес к этому виду спорта продолжал нарастать. 2010-е годы и последующее десятилетие принесли паделу статус одного из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире, увеличивая количество игроков и поклонников во всех уголках планеты. Так падел, начавшийся как забава для одной семьи в Акапулько, превратился в мировое спортивное явление. Удивительно, как страсть и любовь к спорту могут преобразовать простую идею в глобальное движение.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/DRAZEN ZIGIC

Площадка и инвентарь для падел-тенниса

В падел играют на специальном корте, который сочетает в себе элементы площадок для тенниса и сквоша. Падел-корт имеет прямоугольную форму размером 10 м в ширину и 20 м в длину, что меньше стандартного теннисного корта. Особенностью являются стены вокруг площадки — по бокам и сзади. Стены по бокам имеют высоту 3 м, а стены сзади — 4 м. Они могут быть сделаны из стекла или твёрдого материала, что позволяет мячу отскакивать от них, добавляя уникальную стратегию в игру.

Максим Стулий: Что касается ракеток, то от теннисных они отличаются. Они короче, не имеют струн и сделаны из твёрдого материала с множеством маленьких отверстий по всей поверхности ударной части, что делает их более манёвренными.

По центру корта проходит сетка высотой 88 см, разделяющая площадку на две равные части. Мячи для падела похожи на теннисные, но немного мягче и медленнее, что делает игру более контролируемой и стратегической. Какой-то особой обуви для падела не придумали, подойдут теннисные кроссовки с хорошим сцеплением и поддержкой стопы. Одежда должна быть лёгкой и вентилируемой, чтобы обеспечить удобство движений и эффективное отведение влаги во время интенсивной игры.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/JULY ALCANTARA

Основные правила падел-тенниса

Максим Стулий: Игра проходит в формате «два на два». Две пары, каждая из которых находится на своей половине корта, играют между собой. В начале игры сторона и первая подача разыгрываются жребием.

Первая подача выполняется всегда из правого квадрата по диагонали в левый квадрат соперника. Игрок, выполняющий подачу, бросает мяч вниз, в корт, и после отскока выполняет удар на уровне пояса или ниже. Мяч должен коснуться корта соперника в левом квадрате хотя бы один раз, только после этого подачу можно принимать. Если же мяч попадает в боковую решётчатую часть стены — это аут. А если после отскока мяч попадаёт в твердую часть стены, то подача — правильная, и надо успеть её принять после касания стены.

Мяч может отскакивать от любых стен, но перед этим он обязательно должен коснуться корта. После отскока от стен, пока мяч не коснулся корта второй раз, он в игре, по нему можно выполнять удар.

Система подсчёта очков в паделе такая же, как в теннисе: геймы, сеты и матчи. Гейм играется до четырёх очков (15, 30, 40 и гейм-поинт), сет — до шести геймов (с необходимостью выиграть сет с разницей как минимум в два гейма) и матч — обычно состоит из трёх сетов.

Отличия от традиционного тенниса

Падел действительно имеет некоторое сходство с теннисом, однако между этими двумя видами спорта есть ключевые различия. Например, падел требует большего стратегического мышления. Имеется в виду использование стен и меньших размеров корта, что влияет на общий стиль игры: в паделе эффективнее использовать точные и аккуратные, а не сильные удары. В теннисе же спортсмены больше фокусируются на силе, подвижности и использовании открытого пространства корта.

Максим Стулий: Падел также будет проще освоить новичкам, классический теннис потребует более долгого времени для освоения. Безусловно, чтобы научиться играть в падел хорошо, придётся потратить много времени, но базовыми навыками вы сможете овладеть уже на первой тренировке.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/JULY ALCANTARA

Техника в падел-теннисе

В паделе, как и в других ракеточных видах спорта, правильное выполнение ударов — это важнейший элемент игры, без которого ничего не получится. Давайте разберём две основные техники, которые падел позаимствовал у классического тенниса.

Про подачу мы вам уже рассказали чуть выше, теперь давайте поговорим про форхенд и бэкхенд.

Форхенд выполняется так: ноги развёрнуты в сторону удара, одна нога немного впереди другой. Вес тела переносится с задней ноги на переднюю в момент удара. Ракетка отводится назад поворотом корпуса и отведением руки. В момент удара ракетка продолжает движение в направлении полёта мяча.

Бэкхенд — это удар с неудобной стороны. То есть если вы правша, то движение ракетки должно начинаться с левой стороны. Ракетку нужно держать двумя руками так, чтобы тыльная сторона руки двигалась вперёд навстречу мячу.

Ниже ещё несколько элементов, без которых трудно представить падел-теннис.

«Лоб». Это защитный удар, он выполняется по высокой траектории, чтобы мяч перелетел за спину сопернику.

Это защитный удар, он выполняется по высокой траектории, чтобы мяч перелетел за спину сопернику. Бандэха. Плавный толкающий удар с лёгким нижним вращением, выполняется в заднюю часть корта, чтобы удержать соперников в защите, а самим занять активную позицию у сетки.

Плавный толкающий удар с лёгким нижним вращением, выполняется в заднюю часть корта, чтобы удержать соперников в защите, а самим занять активную позицию у сетки. Вибора. Атакующий удар, технически похож на бандэху, с резким ускорением и использованием кисти. Выполняется из средней части корта по высоким мячам.

Атакующий удар, технически похож на бандэху, с резким ускорением и использованием кисти. Выполняется из средней части корта по высоким мячам. Смэш. Мощный атакующий удар по высокому мячу с целью выиграть очко.

Мощный атакующий удар по высокому мячу с целью выиграть очко. Воллей. Удар у сетки с лёта в заднюю часть корта. Он заставляет соперника продолжать защищаться у задней стены.

Удар у сетки с лёта в заднюю часть корта. Он заставляет соперника продолжать защищаться у задней стены. Дроп-шот. Мягкий удар у сетки с лёта. Выполняется так, чтобы мяч упал на половину соперника как можно ближе к сетке.

В паделе важно использовать стены как часть стратегии, поэтому игроки должны научиться контролировать силу и направление ударов так, чтобы мяч эффективно отскакивал от стен, усложняя задачу сопернику.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/BRUBY

Как выполнять подрезки

Максим Стулий: Равно как и в теннисе, в паделе подрезки играют важную роль. Подрезая мяч, вы добавляете ему вращение, делаете траекторию полёта более сложной. Мяч будет отскакивать ниже, это создаст определённые неудобства для соперника. Таким образом, вы делаете свою игру более вариативной, заставляете оппонента постоянно адаптироваться и менять ритм игры.

При выполнении удара ваши колени должны быть слегка согнуты, ноги на ширине плеч, ракетку отведите назад и вверх. Удар по мячу выполняется сверху вниз с ускоряющим движением запястья в момент контакта, придающим мячу нижнее вращение. После удара продлите движение ракетки вперёд, чтобы задать мячу нужную траекторию.

Подрезки в паделе требуют практики и чувства мяча, но освоение этого элемента значительно расширит ваш арсенал, а игра сразу станет более разнообразной и непредсказуемой.

Тактика в парной игре

Как и во многих других видах спорта, тактика в паделе играет ключевую роль. Если мы говорим про парный падел, то здесь очень важна согласованность действий. Обычно один игрок берёт на себя активную роль, выполняя завершающие удары, а другой — созидательную роль, он создаёт удобные для атаки моменты. Команда, которая контролирует сетку, как правило, имеет преимущество, так как это позволяет агрессивнее атаковать и создавать давление на соперников.

Фото: ISTOCKPHOTO.COM/JULY ALCANTARA

Популярность и развитие падел-тенниса

Столь быстрое развитие этого вида спорта обусловлено, как мы уже говорили, относительной простотой освоения. Немаловажным является и фактор небольшой физической нагрузки по сравнению, например, с теннисом или сквошем. Падел доступен людям всех возрастов и разных уровней выносливости. Корт небольшой, есть стены, с которыми можно взаимодействовать. Именно поэтому начать играть в падел-теннис так просто, нужно лишь найти подходящую площадку.

Тенденции развития падел-тенниса в России

Максим Стулий: С момента его появления в Воронеже в 2013 году, когда испанский спортсмен и тренер Кристиан Таруейа заложил первый камень в основание развития падел-тенниса в стране, данный вид спорта неуклонно завоёвывает сердца россиян.

Внесение падела во Всероссийский реестр видов спорта в 2019 году стало значимым шагом к его официальному признанию и развитию. Несмотря на отсутствие бесплатных городских кортов, аналогичных южноамериканским и испанским, в России наблюдается стремительный рост интереса к паделу. Это отражается в увеличении количества специализированных площадок и клубов, а также в организации множества турниров, открывающих новые горизонты для игроков всех уровней.

Несмотря на свою относительную новизну в России, падел постепенно развивается, про него узнаёт всё больше людей. Может, после прочтения этого текста комьюнити падел-тенниса тоже возрастёт. Если вас заинтересовал этот необычный вид спорта, поищите себе подходящий спортивный клуб и запишитесь на тренировку. Пробовать что-то новое — это всегда круто.