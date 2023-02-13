Он появился более 50 лет назад, но популярность стал набирать совсем недавно.

Три вида спорта в одном. Что такое пиклбол и почему в него играет почти весь мир?

Комбо из пинг-понга, бадминтона и большого тенниса – абсурд? Возможно. Но именно этот спорт сейчас захватил мировое сообщество, в него играют по всему миру, а создан он был в далёких 1960-х годах. Имя ему – пиклбол. Вместе с экспертом разбираемся, что это за вид спорта, как он появился и почему стал таким популярным.

Андрей Малыгин заведующий кафедрой Спортивного маркетинга Университета «Синергия» Появление пиклбола связано с неистребимым стремлением людей к игре, а игра – это объект страсти. Именно по этой причине появились все виды спорта.

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История пиклбола

Летним субботним днём 1965 года в штате Вашингтон три приятеля Причард, Белл и Маккаллум, вернувшись домой после традиционного гольфа, застали свои семьи в скучающем ожидании. Заигравшиеся гольфисты решили развлечь домашних, использовав то, что оказалось под рукой – небольшая площадка с натянутой сеткой от тенниса, две фанерные дощечки и лёгкий пластиковый мяч от вифлбола. Этого оказалось достаточно не только для того, чтобы поднять настроение, но и дать жизнь новому виду спорта – пиклболу.

Интересна этимология названия этого вида спорта. Если большинство названий знакомых нам игр с мячом состоят из двух слов, раскрывающих их особенности, например, футбол, баскетбол, то с пиклболом всё несколько сложнее. Самый распространённый перевод слова pickle с английского — солёный огурец. Как это могло быть связано со спортивной игрой? Сами спортсмены связывают название с переводом pickle в сленговом значении – команда гоночной лодки, состоящая из гребцов, не выбранных другими командами. Пиклбол тоже построен на основе элементов других ракеточных видов спорта – что-то взято от тенниса, что-то от бадминтона, а что-то – от настольного тенниса.

Фото: istockphoto.com

Теннисный симбиоз

Отличия пиклбола от большого тенниса, например, заключаются в меньшем размере площадки. Здесь она такая же, как в бадминтоне (около 13,5 м х 6 м, в то время как в теннисе – 22 м х 10 м). Это делает возможным использование стандартной баскетбольной площадки для двух пиклбольных кортов. Сетка ниже теннисной примерно на 10 см, а бадминтонной – почти на полметра.

Важное отличие – ракетка и мяч. В пиклболе используются ракетка типа «весло» – без сетки – и специальный пластиковый мяч с отверстиями. Подача, в отличие от тенниса, осуществляется ударом снизу, как в настольном теннисе. Далее игроки следуют правилу двух отскоков, по одному от каждого из них, после чего удары могут наноситься по летящему мячу без отскока от корта. Отличается здесь и подсчёт результатов, игра обычно ведётся до 11 очков, это больше похоже на настольный теннис.

Андрей Малыгин: Популярность пиклбола связана прежде всего с тем, что этот вид спорта требует гораздо менее дорогого инвентаря, а также с тем, что в него можно играть не только в зале, но и на улице. При этом он позволяет получать хорошую физическую нагрузку людям разных возрастов за счёт сочетания быстрых изменений направления движения тела по корту и коротких резких движений верхних и нижних конечностей. Пиклбол требует от игроков ловкости, стабильности корпуса, гибкости и контроля движений.

Фото: istockphoto.com

Популярность пиклбола

По данным Statista.com, сегодня только в США в пиклбол играют более 4,8 млн человек, а самым «пиклбольным» городом является авиакосмический Сиэттл, где на 20 тыс. человек приходится три пиклбольные площадки. Международная федерация пиклбола, в которую входят 63 национальные ассоциации, проводит чемпионат мира, в США уже учредили Главную лигу пиклбола, а известные бренды, среди которых есть даже adidas, выпускают для поклонников модного спорта экипировку и инвентарь.

Правила игры были разработаны и опубликованы в 1984 году Американской ассоциацией пиклбола (USAP), позже, в 2008 году, появился Официальный свод правил турниров по пиклболу USAP.

Фото: istockphoto.com

Пиклбол в России

Обретя сумасшедшую популярность, пиклбол просто не мог не добраться до нашей страны. Большой вклад в развитие пиклбола в России внёс Николай Сенаторов, обычный житель Подольска. Он побывал в гостях у дочери в США, и пиклбол так ему понравился, что он решил привезти его домой. Первый клуб любителей пиклбола появился в 2017 году, и почти сразу он столкнулся с серьёзной проблемой нехватки инвентаря. У нас его не достать, надо заказывать из Америки, а иногда даже приходилось делать своими руками.

В 2019 году Сенаторов умер, но его детище продолжает жить. Члены клуба верят в то, что Подольск может стать центром пиклбола в России. История пиклбола в России – о том, как обычный подольчанин научил людей новому виду спорта на чистом энтузиазме.

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