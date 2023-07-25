Спортивного блогера придавило насмерть штангой весом 204 кг во время тренировки

Джастин Вики — опытный бодибилдер и фитнес-эксперт. За его блогом, где он делился советами по тренировкам и питанию, следило около 30 тыс. подписчиков. Никто из них не мог представить себе, что несчастный случай произойдёт с ним во время занятий спортом.

Трагедия произошла 15 июля. 33-летний мужчина тренировался в зале, где пытался поднять штангу весом 204 кг из приседа. При этом рядом с ним находился только один страхующий. В итоге Джастин не справился и упал, а штанга соскользнула вперёд. В этот момент тяжёлый снаряд сломал спортсмену шею.

Джастин Вики Фото: @JUSTYNVICKYBALI_ISLAND

Пока непонятно, почему опытный бодибилдер, который часто в своём блоге рассказывал, насколько опасно это упражнение, не подстраховался. Друг бодибилдера в комментарии для BALI EXPRESS сказал:

Он всегда рассказывал мне о тренажёрном зале. Он также советовал друзьям в спортзале всегда быть осторожными и не тренироваться сверх допустимой нагрузки. Только мы сами можем измерить свои способности.