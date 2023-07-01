Дилано ван’т Хоффу было всего 18 лет, и в 2021 году он был сенсацией.

Трасса в Спа унесла жизнь ещё одного гонщика. Её только перестроили после другой трагедии

На этапе европейской Формулы-Регионал (ФРЕКА) на трассе «Спа-Франкоршам» погиб голландский гонщик Дилано ван’т Хофф. Ему было всего 18 лет, и он считался будущей надеждой Нидерландов в автоспорте.

Авария, унёсшая жизнь гонщика, один в один схожа с той, что четыре года назад произошла с Антуаном Юбером во время гонки Формулы-2. После смерти француза «Спа-Франкоршам» перестраивали, причём больше всего внимания было уделено тому самому повороту, на выходе из которого он погиб.

Теперь в том же месте разбился ван’т Хофф.

Что случилось

Гонка Формулы-Регионал стартовала на мокрой от дождя трассе. «Спа-Франкоршам», один из самых известных автодромов планеты, непрост сам по себе, однако к этому добавились скользкое покрытие и минимальная видимость из-за пелены брызг из-под колёс.

Авария произошла на рестарте на предпоследнем круге. На выходе из «Радийона» развернуло занимавшего второе место Тима Трамница — большинству пилотов удалось объехать автомобиль немца, но у ван’т Хоффа и Энцо Шонти произошёл контакт.

Итальянца отбросило на обочину, а вот машина Дилано осталась на траектории — увидеть её в пелене брызг было невозможно, и в голландца на полном ходу врезался Адам Фитцджеральд. Машину ван’т Хоффа буквально разорвало на куски. Гонщика эвакуировали в госпиталь, но спасти ему жизнь врачи были бессильны.

Инцидент стал точной копией аварии, в которой в 2019 году во время гонки Формулы-2 разбился Антуан Юбер. Тогда после контакта его машина точно так же застыла на траектории, и в неё на полном ходу влетел Хуан Мануэль Корреа. Удар пришёлся в заднюю часть болида, которая не рассчитана на поглощение такой энергии. Как и в случае с ван’т Хоффом, машина буквально разлетелась на куски…

После той аварии «Спа-Франкоршам» реконструировали и полностью переделали зоны вылета в районе «Красной воды» и «Радийона» — таким образом, чтобы в случае ошибки пилот улетал в гравийную ловушку, а не отскакивал обратно на трассу. Однако в данном случае цепочка событий началась с разворота с противоположного поребрика и продолжилась контактом между ван’т Хоффом и Шонти на прямой — именно в этот момент голландец остановился на трассе.

Предупредить подобные события конфигурацией трассы просто невозможно. В условиях плохой видимости у Фитцджеральда не было ни малейшего шанса избежать столкновения. Всё это значит лишь то, что автоспорт вообще и гонки в Спа в частности не могут быть абсолютно безопасны…

Кем был ван’т Хофф

Дилано ван’т Хофф обратил на себя внимание в 2021 году — вчерашний картингист блестяще дебютировал в «формулах» и уверенно стал чемпионом испанской Формулы-4, выиграв почти половину гонок. На сезон-2022 гонщик получил место в команде MP Motorsport в европейской Формуле-Регионал, но в Монце — на первом этапе сезона — получил травму плеча.

Ван’т Хофф продолжил выступления, но в Имоле стало ясно, что сама по себе травма не пройдёт, и перед уикендом в Монако Дилано решился на операцию. В Монте-Карло голландец выступал с трудом и в итоге вынужден был пропустить три этапа, чтобы восстановиться. Это было правильным решением — после возвращения ван’т Хофф занял третье место в Барселоне и впервые поднялся на подиум в новой для себя серии.

Так или иначе, в целом сезон-2022 стал разочарованием на фоне блестящего дебюта в Формуле-4. В этом году ван’т Хофф продолжил сотрудничать с MP Motorsport, выступил в азиатской Формуле-Регионал, где завоевал один подиум, и продолжил гоняться в европейской.

Нынешний сезон тоже складывался не слишком здорово — за первые три этапа голландец набрал лишь восемь очков и занимал 16-е место в чемпионате. Дилано отчаянно хотел отыграться и доказать, что, даже несмотря на травму, способен вернуться на прежний уровень. Но не успел.