Опубликован новый рейтинг: в каких странах больше всего лысых мужчин

Список стран с высоким показателем облысения среди мужчин был отражён на новой карте, созданной World Population Review с использованием данных от Vantage Hair Clinic. В список вошло 21 государство. Эксперты отметили, что во многих из этих стран проживает большое количество кавказцев. Они более склонны к выпадению волос, чем представители других этнических групп.

Первое место заняла Чехия, где более 40% населения сталкивается с этой проблемой. Причиной могут служить возрастные изменения гормонов. В частности, превращение тестостерона в дигидротестостерон, что приводит к потере волос.

Особенности национальной диеты также играют важную роль. В Чехии популярны тяжёлые супы, тушёные блюда, мясные изделия и крахмал. Они часто не обеспечивают достаточное количество витаминов и минералов для поддержания здоровья.

Следом в рейтинге идут Испания (42,6%), Германия (41,2%), Франция (39,24%) и Великобритания (39,23%). Замыкает список Новая Зеландия с наименьшим уровнем облысения среди мужчин. Здесь лишь 29% имеют проблему с выпадением волос. Однако эксперты обратили внимание на разнообразие населения страны, что может влиять на полученный результат.