Дружба-кросс и классика бега: в столице прошли кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

В прошедшие выходные, 30 сентября и 1 октября, в столичном парке «Битцевский лес» прошли кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Непредсказуемая трасса, свежий воздух и, конечно, тёплые эмоции: всего к беговому уикенду присоединились более 1000 участников, из них – около 200 хвостатых бегунов.
Директор кроссов «Быстрый пёс» и «Лисья гора» и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов рассказал об отличии этих забегов.
Здесь особенно чувствуется, что мы все – большая беговая семья. За годы проведения эти старты полюбились многим бегунам. Прежде всего из-за атмосферы, которая царит на забегах. Здесь важны не только и не столько спортивные достижения и личные рекорды, сколько эмоции, которые мы дарим друг другу. Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» – это отличная возможность провести выходные в кругу беговых друзей, насладиться днём на свежем воздухе и отвлечься от городской суеты.
Первыми в эти выходные свою дистанцию преодолели пушистые спортсмены: 30 сентября прошёл дружба-кросс «Быстрый пёс». В этот день хвостатые бегуны и их хозяева пробежали 2 км по извилистым дорожкам. Все четырёхлапые финишёры получили медали, а победителей наградили кубками в виде мисочек и подарками от партнёров.
Среди мужчин первыми к финишу пришли сибирский хаски Олаф и его хозяин Владимир Жилин. Они преодолели 2 км за 6 мин. 42 сек. Среди женщин первыми оказались венгерская выжла Руанда и ее хозяйка Маргарита Мигранова. Их результат – 6 мин. 57 сек.
Во второй соревновательный день на старт вышли любители беговой классики: 1 октября прошёл забег по пересечённой местности на дистанциях от 2 до 8 км – кросс «Лисья гора».
Победители осеннего кросса «Лисья гора»:
- девушки, 18–19 лет, – Виктория Анисимова, 07.08;
- юноши, 18–19 лет, – Даниил Осипов, 12.57;
- женщины, 20–22 года, – Дарья Шабунина, 22.07;
- женщины, 23–34 года, – Юлия Конякина, 21.40;
- мужчины, 20–22 года, – Максим Ликсаков, 27.16;
- мужчины, 23–34 года, – Иван Панферов, 26.:06;
- женщины, 35 лет и старше, – Екатерина Скрипникова, 14.58;
- мужчины, 35 лет и старше, – Сергей Конякин, 19.41.
Следующим стартом от команды Бегового сообщества станет Крылатский трейл. Он пройдет 29 октября 2023 года. Подробности можно узнать по ссылке.